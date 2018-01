Η Ντάιαν Κίτον συνεχίζει να στηρίζει τον φίλο της Γούντι Αλεν

Η Ντάιαν Κίτον είναι κορυφαία ηθοποιός και στην προσωπική ζωή της απλή, άμεση και κάθετη.

Ετσι, με αυτόν τον τρόπο που η ίδια διαθέτει, η -εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτης και φίλη του Αλεν- Κίτον υπερασπίστηκε τον σκηνοθέτη, ο οποίος δέχεται πυρά από πολλές πλευρές μετά τις καταγγελίες της θετής κόρης του, Ντίλαν Φάροου ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

Τον Αλεν, μάλιστα, τον είχε υποστηρίξει και το 2014, όταν ένα σχετικό κείμενο στους New York Times είχε επαναφέρει την ιστορία στη δημοσιότητα. Τώρα, το έκανε ξανά.

Woody Allen is my friend and I continue to believe him. It might be of interest to take a look at the 60 Minute interview from 1992 and see what you think. https://t.co/QVQIUxImB1

— Diane Keaton (@Diane_Keaton) January 29, 2018