«Εγώ, η Τόνια»: Η ταινία-απολογία της πιο μισητής αθλήτριας

Η ταινία «Εγώ, η Τόνια», που από την Πέμπτη 25/1 προβάλλεται και στην Ελλάδα, μάλλον την κολακεύει. Η Τόνια Χάρντινγκ δεν ήταν τόσο όμορφη, όσο η κουκλάρα Μάργκο Ρόμπι που την υποδύεται. Αλλά, ούτε ιδιαιτέρως χαρισματική αθλήτρια υπήρξε. Ελαμψε μόνο για μερικούς μήνες -το 1991- και η παρουσία της στις πίστες του καλλιτεχνικού πατινάζ θα είχε ξεχαστεί πολύ σύντομα, εάν δεν πρωταγωνιστούσε σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα όλων των εποχών στα σπορ.

Η Τόνια ήταν ένα δυστυχισμένο κορίτσι, πολύ πριν προκαλέσει το μίσος όλου του κόσμου. Από τη μέρα που γεννήθηκε, στις 12 Νοεμβρίου 1970 στο Ορεγκον των ΗΠΑ. Η αλκοολική μητέρα της την κακοποιούσε. Ο άνεργος και φιλάσθενος πατέρας της ήταν ένα άβουλο πλάσμα. Αλλαξε 13 σπίτια μέσα σε 16 χρόνια. Δεν προλάβαινε να κάνει φίλες, ήταν κακή μαθήτρια, κανένας δεν την αγαπούσε. Εβριζε σαν νταλικιέρης, κάπνιζε, έπαιζε μπιλιάρδο, τακωνόταν όλη την ώρα – δεν ήταν και τόσο αξιαγάπητη. Μόνον ο πάγος ζέσταινε τη ζωή της. Οσο έκανε πατινάζ, μπορούσε να ονειρεύεται. Στα 19 της παντρεύτηκε τον Τζέφρι Γκιλόουλι. Προσπαθώντας να ξεφύγει από την Κόλαση του σπιτιού της, έπεσε σε χειρότερη. Ο τύπος την έδερνε, την έσερνε στο δρόμο από τα μαλλιά, την απειλούσε με όπλο να κόψει το πατινάζ. Οπως έχει ομολογήσει σε συνέντευξή της, δεν ήταν λίγες οι φορές που σκέφτηκε να τον σκοτώσει.

Το 1991, στα 21 της, η ζωή τής έσκασε -επιτέλους- ένα χαμόγελο. Κατέκτησε το παναμερικανικό πρωτάθλημα με τον μεγαλύτερο βαθμό που είχε δοθεί σε αθλήτρια τα τελευταία 18 χρόνια. Λίγους μήνες αργότερα, αναδείχτηκε Πρωταθλήτρια Κόσμου. Ηταν η μόνη Αμερικανίδα που κατάφερε να εκτελέσει τριπλό «άξελ» σε επίσημους αγώνες. Αλλά, η ευτυχία της δεν κράτησε για πολύ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992, στο Αλμπερτβίλ της Γαλλίας, ήρθε τέταρτη. Η Αμερική έπαψε να ασχολείται με την «παχουλή» και «αδέξια» Τόνια. Λάτρεψε τη γοητευτική και γεμάτη θηλυκότητα Νάνσι Κέριγκαν, η οποία στους Αγώνες είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Οι χορηγοί έπεσαν στα πόδια της. Αυτή, μάλιστα: ήταν μία σωστή «βασίλισσα του πάγου».

Το 1994, παραμονές των Αγώνων του Λιλεχάμερ, η Χάρντινγκ δύσκολα θα χωρούσε στην Ολυμπιακή ομάδα των ΗΠΑ. Η Κέριγκαν και η Κουάν είχαν καλύτερες επιδόσεις – και οι θέσεις ήταν μόνο δύο. Στις 6 Ιανουαρίου, λίγες μέρες πριν από τα «trials» που θα έκριναν ποια από τις τρεις αθλήτριες θα αποκλειόταν από την αποστολή, η Κέριγκαν βγαίνει από την πίστα της προπόνησης, στο Ντιτρόιτ, για να δώσει συνέντευξη. Ενας λευκός, μεγαλόσωμος άντρας που κρατούσε μπαστούνι του μπέιζμπολ, την πλησιάζει και τη χτυπά με όλη του τη δύναμη στο δεξί της γόνατο. Εκείνη σωριάζεται στο έδαφος, ουρλιάζοντας από τον πόνο. Οι συναθλήτριές της πετάγονται από τα αποδυτήρια και τρέχουν κοντά της. Ανάμεσά τους και η Χάρντινγκ.

Οι φωτογραφίες της όμορφης Νάνσι που «κινδυνεύει να μείνει ανάπηρη» αναστατώνουν τις ΗΠΑ. Το FBI, που ανέλαβε να διερευνήσει την υπόθεση, δεν άργησε να βγάλει άκρη. Ο άντρας που επιτέθηκε στην Κέριγκαν, με σκοπό να της σπάσει το πόδι, ήταν ο Σέιν Σταντ. Τον είχαν προσλάβει, ο σύζυγος της Χάρντινγκ και ο σωματοφύλακάς της, Σαν Εκαρντ. Το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας ήταν προφανές, όμως στην ανάκριση -διάρκειας εννέα ωρών- η Χάρντινγκ αρνήθηκε ότι γνώριζε για την επίθεση. «Ηξερα ότι θα το κουβαλάω για το υπόλοιπο της ζωής μου, όμως δεν με ένοιαζε. Είχα μόλις κερδίσει ένα εισιτήριο για το Λιλεχάμερ», θα εξομολογηθεί μερικά χρόνια αργότερα.

Ελλείψει αποδείξεων, η αμερικανική ομοσπονδία ήταν υποχρεωμένη να στείλει την Χάρντινγκ στη Νορβηγία. Εστειλε, όμως, και την Κέριγκαν, που για ένα δάχτυλο γλίτωσε την ανεπανόρθωτη ζημιά στο γόνατό της. Εκεί, στους Αγώνες, ανέλαβε η Νέμεσις. Την ώρα που η Χάρντινγκ εκτελούσε τις ασκήσεις του ελεύθερου προγράμματος, βγήκε η λεπίδα από το παγοπέδιλό της! Ζήτησε, κλαίγοντας, από τους κριτές μια δεύτερη ευκαιρία. Της την έδωσαν, όμως τερμάτισε στην όγδοη θέση. Η Κέριγκαν ανέβηκε στο βάθρο με το αργυρό μετάλλιο να κρέμεται στο στήθος της.

Στο μεταξύ, οι εμπλεκόμενοι στην επίθεση είχαν «δώσει» την Χάρντινγκ στις Αρχές, για να πέσουν στα μαλακά. Στις 17 Μαρτίου 1994 αναγκάστηκε να δηλώσει ένοχη. Καταδικάστηκε, στο Ντιτρόιτ, σε 500 ώρες κοινωνικής εργασίας, τρία χρόνια υπό περιορισμό, στέρηση του τίτλου της Πρωταθλήτριας, ισόβια αποβολή από όλες τις αγωνιστικές δραστηριότητες, υποχρεωτική ψυχιατρική θεραπεία και πρόστιμο 160.000 δολαρίων.

Τι απέγιναν οι πρωταγωνιστές αυτής της φοβερής ιστορίας; Ο Γκιλόουλι (ο σύζυγος), που πέρασε μόνον έξι μήνες στη φυλακή επειδή δέχτηκε να καταθέσει εναντίον της Χάρντινγκ, άλλαξε το όνομά του σε Τζεφ Στόουν και εξαφανίστηκε. Ο Σταντ (ο δράστης) έμεινε «μέσα» ένα χρόνο. Εκτοτε, κανείς δεν τον ξαναείδε. Ο Εκαρντ (ο σωματοφύλακας), που άλλαξε το όνομά του σε Μπράιαν Σον Γκρίφιθ, πέθανε το 2007, στα 40 του, από φυσικά αίτια. Η Κέριγκαν (το θύμα) το 2004 μπήκε στο Hall of Fame του καλλιτεχνικού πατινάζ. Στα 48 της εμφανίστηκε στο αμερικανικό «Dancing with the Stars». Παντρεύτηκε τον ατζέντη της και ζει στη Βοστώνη, με τα τρία παιδιά τους.

Και η Χάρντινγκ; Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ορεγκον επειδή, όπως είπε η ίδια στους New York Times, η ζωή της εκεί ήταν πολύ δύσκολη μετά το σκάνδαλο. Αυτοί που, κάποτε, ήταν περήφανοι για τη «δική τους» Τόνια, της έριχναν ποντίκια στο γραμματοκιβώτιό της, άφηναν υβριστικά μηνύματα πάνω στο φορτηγάκι της, και της έκαναν άσεμνες χειρονομίες όταν τη συναντούσαν στο δρόμο. Εγινε επαγγελματίας μποξέρ, τραγούδησε σε ένα συγκρότημα με το όνομα «χρυσές λεπίδες», κυκλοφόρησε μία sex-tape, επιχείρησε να γίνει ηθοποιός ή μοντέλο, όμως απέτυχε σε όλα. Επειτα από μια απόπειρα αυτοκτονίας, σύμφωνα με το People, το 2010, παντρεύτηκε τον Τζόζεφ Πράις και έγινε Τόνια Πράις. Τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο.

Τον Φεβρουάριο του 1998 η Fox την κάλεσε, μαζί με την Κέριγκαν, σε εκπομπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα να αντικρύσουν η μία την άλλη. Εκείνο το βράδυ είχε πει: «Εχω πίστη στη ζωή. Οταν πιάνεις πάτο, δεν μπορείς παρά να ανέβεις». Το μεγαλύτερό της παράπονο ήταν πως, ποτέ, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τη δική της εκδοχή σε αυτή την ιστορία. Γι’ αυτό αποφάσισε να δώσει την άδεια, ώστε να γίνει η ζωή της ταινία – κι όχι για τα λεφτά, που ήταν 3.000 δολάρια. Για να μάθει ο κόσμος όλα όσα είχε περάσει. Μήπως και πάψουν να τη μισούν.

Αλλά, είναι αμφίβολο εάν -στο εξής- θα την αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη συμπάθεια. Το όνομά της έχει ξεπεράσει τα όρια του μεγαλύτερου σκανδάλου στα χρονικά του καλλιτεχνικού πατινάζ. Εχει γίνει συνώνυμο του βρώμικου ανταγωνισμού. Ακόμη και στα χείλη του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που το χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον «βρώμικο πόλεμο» στις αμερικανικές εκλογές του 2007.