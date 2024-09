Το νέο Citroën C3 κάνει το τιμολογιακό «μπαμ»

Ως συνήθως, η Citroën το ψάχνει έντονα στο σχεδιαστικό. Ετσι και τώρα, με τη νέα γενιά του C3, που αναμένεται στην Ελλάδα προς Νοέμβριο με Δεκέμβριο, παρουσίασε ένα στυλάτο σύνολο, με δικό του «αέρα», εστιάζοντας στην άνεση, στις τεχνολογίες και σε μια «βεντάλια» σε «βενζίνη», υβριδικό και αμιγώς ηλεκτρικό.

Η παραγωγή του δεύτερου, του υβριδικού, θα ξεκινήσει αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025. Στο τρίτο της γκάμας, το ηλεκτρικό, για πρώτη φορά στον όμιλο Stellantis η οικονομική και σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά (BEV) πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια μπαταρία 44 kWh τεχνολογίας LFP (Lithium Ferro Phosphate). Σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει έως και 326 χλμ. αυτονομίας.

Το επίκαιρο «ζουμί», όμως, εστιάζεται στη βασική βενζινοκίνητη έκδοση με τον νέας γενιάς turbo 1.200άρη κινητήρα των 100 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Πέραν της τεχνικής αναβάθμισής του, που συνοδεύεται πλέον με αλυσίδα χρονισμού (κοινώς καδένα), η οποία ως γνωστόν προσφέρει σαφώς περισσότερη αντοχή σε σχέση με τον κλασικό ιμάντα, την προσοχή κερδίζει και το πιο επίμαχο: η τιμή.

Εδώ, λοιπόν, με τα 16.900 ευρώ που κοστίζει στη βασική έκδοση το νέο C3 δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα κατάσταση για όσους θέλουν ένα φρέσκο σχεδιαστικά, άνετο και πρακτικό αυτοκίνητο που, κρίνοντας από τις προδιαγραφές και τις φωτογραφίες, καλύπτει ανάγκες μετακίνησης χωρίς να δείχνει φθηνό, ενώ είναι προσιτό.

Τα σημαντικότερα στοιχεία του νέου Citroën C3

▪ Ανάρτηση Citroën Advanced Comfort®: για πρώτη φορά το νέο Citroёn C3 υιοθετεί την ανάρτηση Advanced Comfort με υδραυλικά «μαξιλάρια» προοδευτικής απόσβεσης (Progressive Hydraulic Cushions), η οποία αποτελεί και αποκλειστικότητα της εταιρείας Η εν λόγω ανάρτηση διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό όλων των εκδόσεων του νέου Citroёn C3 και προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες υψηλά επίπεδα άνεσης.

▪ Καθίσματα Advanced Comfort®: Ακόμη, το νέο Citroёn C3 εξοπλίζεται με τα νέας γενιάς και επανασχεδιασμένα αποκλειστικά για το νέο C3 καθίσματα Advanced Comfort, τα οποία διαθέτουν 10mm επιπρόσθετου αφρώδους υλικού στη βάση και στην πλάτη του καθίσματος.

▪ Ευκολότερη είσοδος: με ύψος 1,57 μ. (με μπάρες οροφής), το νέο Citroёn C3 είναι σχεδόν 100 χιλιοστά ψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, ενώ η απόσταση από το έδαφος αυξήθηκε από τα 135 χιλιοστά του προηγούμενου C3 στα 197 χιλιοστά της νέας γενιάς. Η συγκεκριμένη απόσταση από το έδαφος διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο, προσφέροντας πιο άνετη οδήγηση, ειδικά στα ανώμαλα οδοστρώματα, τα οποία συναντώνται συχνά σε αστικό ή περιαστικό περιβάλλον.

▪ Τεχνολογικά προηγμένο και με όλη τη βεντάλια από τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας (μη σας γεμίσουμε τώρα με όλο το κατεβατό με τα αρκτικόλεξα).

▪ Η βασική έκδοση, You, προσφέρεται με ένα Smartphone Station, που περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη βάση για smartphone η οποία, χάρη στη wireless τεχνολογία NFC (Near Field Communication), επιτρέπει στον οδηγό να συνδέσει τη συσκευή του και μέσω της εφαρμογής My Citroen να μετατραπεί το smartphone του στο επίκεντρο της ψηφιακής οδηγικής εμπειρίας.

Ο τιμοκατάλογος

H Citroёn με το νέο ë-C3 επιχειρεί εκδημοκρατισμό ηλεκτροκίνησης προσφέροντας την αρχική έκδοση του EV της με τιμή εκκίνησης τα 19.710 ευρώ (περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»).

Τη γκάμα του μοντέλου ολοκληρώνει το νέο υβριδικό κινητήριο σύστημα Hybrid 100 e-DCS6, χωρίς περιορισμούς φόρτισης, παρέχοντας τη δυνατότητα στον οδηγό να πραγματοποιεί το 50% των αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά. Προσφέρεται με τιμή εκκίνησης από 21.900 ευρώ (περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια). Οι τιμές έχουν ως εξής αναλυτικά:

•1.2T 100 YOU! – € 16.900

•1.2T 100 PLUS – € 18.900

•1.2T 100 MAX – € 19.900

•Hybrid 100 e-DCS6 PLUS – € 21.900

•Hybrid 100 e-DCS6 MAX – € 22.900

•BEV 320 113hp YOU! – € 19.710

•BEV 320 113hp PLUS – € 21.226

•BEV 320 113hp MAX – € 21.984

