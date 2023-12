Ορμπαν, η πέμπτη φάλαγγα του Πούτιν στις Βρυξέλλες

Για ποιον λόγο η Ουγγαρία υψώνει με τέτοια επιμονή φραγμούς στη χρηματοδότηση του Κιέβου με 50 δισ. ευρώ; Γιατί διαφωνούσε –και συνεχίζει να διαφωνεί δημοσίως, ασχέτως με το τι κάνει στο παρασκήνιο– στο σχέδιο ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Γιατί τορπίλισε με την απειλή βέτο μία ακόμα Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών;

Ο μαγυάρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν λέει σταθερά ότι η σχετική πρόταση της Κομισιόν για την Ουκρανία είναι και αβάσιμη και πρόχειρη, σημείωσε η Corriere della Sera. Ο 60χρονος Ορμπαν απλώς αποδέχτηκε –αποχωρώντας «δημιουργικά» από τη Σύνοδο, χωρίς δηλαδή να θέσει βέτο και δεν υπάρξει η απαραίτητη ομοφωνία– την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία (και τη Μολδαβία), που ούτως ή άλλως όμως είναι μια πορεία μακρόχρονη –fast track διαδικασίες δεν υπάρχουν εδώ και σωστά δεν υπάρχουν.

Σε μια πρώτη ανάγνωση, που είναι και αυτή όλο και περισσοτέρων Ευρωπαίων, ο Ορμπαν πρέπει θεωρείται η πέμπτη φάλαγγα του Πούτιν μέσα στο κλαμπ των «27» –η αποχώρηση του Ούγγρου από την αίθουσα εργασιών της Συνόδου Κορυφής για να περάσουν τα υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ την ένταξη της Ουκρανίας εικονογραφεί το πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι ιστορικοί λόγοι.

Ο Ορμπαν κατηγορεί το Κίεβο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι έχει καταπατήσει τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας, η οποία αριθμεί 100.000 άτομα. Για τον Ούγγρο, λοιπόν, το Ουκρανικό αναλύεται μέσα από αυτό το πρίσμα. Η γαρνιτούρα, βέβαια, είναι δηλώσεις περί ακαταλληλότητας της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, καθώς «δεν πληροί κανένα κριτήριο». Και το ισχυρότερο ουγγρικό επιχείρημα εστιάζει στο μείζον: «Τυχόν είσοδος του Κιέβου στην ΕΕ δεν θα φέρει στην Ευρώπη τη σταθερότητα, αλλά τον πόλεμο».

Φυσικά όλα είναι δούναι και λαβείν: προτού ξεμπλοκάρει, αποχωρώντας, την «ομόφωνη» απόφαση της Συνόδου Κορυφής για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ο Ορμπαν είχε δει την Κομισιόν να ξεμπλοκάρει από την πλευρά της ένα παγωμένο πακέτο 10,2 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς τη Βουδαπέστη –πούλησε δηλαδή πολύ ακριβά ακόμα και αυτή την από κάθε άποψη σκηνοθετημένη αποχώρηση.

Ο ίδιος ο Ορμπαν, με τη φράση «η Ουγγαρία δεν θέλει να είναι μέρος αυτής της κακής απόφασης!», δικαιολόγησε το γεγονός, ότι λίγο πριν ληφθεί απόφαση, έφυγε από την αίθουσα.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI

Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται ο Guardian, η απόφαση του Ορμπαν να μην παρίσταται είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων –είχαν προηγηθεί, εξάλλου, κατ’ ιδίαν συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Ολαφ Σολτς. Αυτό επέτρεψε μια ομόφωνη απόφαση από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, που σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ, είναι απολύτως νόμιμη και συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ.

«Αν κάποιος απουσιάζει, είναι απών. Νομικά είναι απολύτως έγκυρο», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Αλλος αξιωματούχος σχολίασε πάντως ότι πλέον ο Ορμπαν έχει απομονωθεί εντελώς και με δική του βούληση.

To… θέατρο εξάλλου συνεχίστηκε. Με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Κρόο να σχολιάζει για τον Ορμπαν: «Η απόφαση του Συμβουλίου είναι μια απόφαση που δεσμεύει 27 κράτη. Αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και όλοι τους γνωρίζουν. Αν συμφωνείς με μια απόφαση (…), δεν μπορείς μετά να πεις: “Λοιπόν εγώ έχω μια άλλη άποψη”. Αν είσαι μέρος της απόφασης, συμφωνείς με την απόφαση, ή μετά πρέπει να κρατάς το στόμα σου κλειστό».

🔥 from @alexanderdecroo – I asked him about Viktor Orban calling opening accession talks with 🇺🇦 a "bad decision"

"Or if you are part of the decision, and you agree with the decision, or afterwards you just have to keep you mouth shut"

Followed by "I shouldn't have said that" pic.twitter.com/Ij85Ucnqar

— Alex Cadier (@alexcadier) December 14, 2023