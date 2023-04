Η «Ρηνιώ, παλικαρού» που έβγαλε μπροστά ο Μητσοτάκης

If you can dream it, you can build it

Carl Weeks

Στη σελίδα της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο Facebook δεν θα βρεις πολλές πληροφορίες για την ίδια. Εκτός από τις θέσεις που εκφράζει στα post της και την προβολή σημαντικών στιγμών της σύντομης έως τώρα πολιτικής της πορείας, αυτό που ξεχωρίζει είναι η φράση που αποδίδεται στον αμερικανό επιχειρηματία και φιλάνθρωπο, ο οποίος έζησε έως τα μισά του προηγούμενου αιώνα: «Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το ‘χτίσεις’».

Για την επικεφαλής πλέον του ψηφοδελτίου Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας το όνειρο της καριέρας στην πολιτική, αν υποθέσουμε ότι το είχε, φαινόταν άπιαστο έως το φθινόπωρο του 2019. Τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης της ανέθεσε τα καθήκοντα της Ειδικής Γραμματέως Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Από τα τέλη του 2021 είναι Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας. Και από χθες, μία από τους /τις 300 της προσεχούς Βουλής.

Η επιλογή της από τον Πρωθυπουργό για την πρώτη θέση στο Επικρατείας χαρακτηρίστηκε ως έκπληξη. Και ήταν, αν αναλογιστεί κανείς την πεπατημένη, που δεν ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ειρήνη Αγαπηδάκη δεν προέρχεται από το κόμμα. Δεν έχει καταβολές από «τζάκια». Δεν είναι celebrity. Δεν είναι καλά καλά αναγνωρίσιμη όχι μόνο στο ευρύ κοινό, αλλά ούτε καν στους ψηφοφόρους του κόμματος.

Τι είναι; Το βιογραφικό της λέει: Ψυχολόγος, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας της Υγείας, από την ίδια Σχολή. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα πρόληψης των ψυχικών διαταραχών και προαγωγής ψυχικής υγείας και έχει πολυετή διδακτική και ερευνητική εμπειρία στα πεδία της χάραξης πολιτικών δημόσιας υγείας, τη μεθοδολογία έρευνας στη Δημόσια Υγεία και στην προαγωγή ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Εργάστηκε ως ερευνητική συνεργάτης επί σειρά ετών στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν, εξελέγη και υπηρετούσε ως Λέκτορας Δημόσιας Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συγγράψει και δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, ενώ έχει παρουσιάσει αποτελέσματα των ερευνητικών της εργασιών σε πολλά ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Το «μαγικό»

Πολύ ωραία όλα αυτά. Υπάρχουν, όμως, εκατοντάδες νέες και νέοι με ανάλογα τυπικά προσόντα. Που αποτελούν ένα κριτήριο «αριστείας», αλλά όχι το μοναδικό. Τι είναι αυτό που «είδε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ειρήνη όταν τη συνάντησε πρώτη φορά, έπειτα από σύσταση του συγγραφέα Απόστολου Δοξιάδη; Τι είναι αυτό που «βλέπει» με το να τη «βγάλει» μπροστά, τόσο μπροστά;

Δανειζόμαστε από την ανάρτηση του ίδιου του κ. Δοξιάδη, με τίτλο «ΚΑΤΙ ΜΑΓΙΚΟ ΕΓΙΝΕ ΣΗΜΕΡΑ»:

«Η Ειρήνη αποτελεί ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κακό κατηγορούμε στην πολιτική μας, τον νεποτισμό, τη διαφθορά, την ανικανότητα. Είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τις πιο δύσκολες συνθήκες της ζωής, τη φτώχεια, τη στέρηση και τις πιο σκληρές περιστάσεις της απομόνωσης της επαρχίας, ένας άνθρωπος τίμιος και καθαρός σαν διαμάντι, ένας άνθρωπος που απέδειξε χωρίς καμία προηγούμενη πολιτική εμπειρία τεράστιες και αναπάντεχες ικανότητες, δύναμη, εξυπνάδα και αξιοσύνη, που μεταφράστηκαν σε αποτέλεσμα».

Τον Νοέμβριο του 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε την Ειρήνη Αγαπηδάκη ως εθνική συντονίστρια, με την συνδρομή του Απόστολου Δοξιάδη, στην προσπάθεια να σωθούν από τις λάσπες της Μόριας και των άλλων camps του μεταναστευτικού πάνω από 2.000 ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα. Μεταξύ άλλων δράσεων, η κυρία Αγαπηδάκη χειρίστηκε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα εθελοντικής μετεγκατάστασης 1.600 και πλέον ασυνόδευτων παιδιών σε 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποίο έτρεξε από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τις αρχές του 2023. Ηδη από το 2011 η Ελλάδα έλαβε τα εύσημα της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

👉 more: https://t.co/axeD44dpsG@migrationgovgr @EUHomeAffairs

@EASO @IOMGREECE @UNICEF_Greece https://t.co/uxl06Hxp0J

— Maria Clara Martin (@mariaclaram1) November 11, 2021