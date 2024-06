Υποβολέας της Χεζμπολάχ ο Φιντάν για Κύπρο και Σούδα: Ελληνες θα έρθει να σας βρει η φωτιά της Μέσης Ανατολής

Λίγες μόλις ημέρες μετά τις απειλές από τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Νασράλα, κατά της Κύπρου και τις κατηγορίες περί ανάμειξής της σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού (ΙDF), ήρθε και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν ΦΙντάν, να προβεί σε αντίστοιχες προειδοποιήσεις τόσο προς τη Λευκωσία, όσο και προς την Αθήνα.

Ο λόγος; Η ενόχληση της Αγκυρας για τον στρατηγικό ρόλο βάσεων όπως αυτή της Σούδας όπου την Τρίτη μάλιστα, έδεσε ξανά, στην προβληματα Κ-14, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Αϊζενχάουερ» (USS Eisenhower) αλλά και για την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (χώρας-,μέλους της ΕΕ) εν γένει στη μεσανατολική κρίση.

«Την παρουσίασαν [την Κύπρο] ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση», βγήκε να πει ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε τηλεοπτική του συνέντευξη, χωρίς να αφήσει έξω και τα πάντα «ενοχλητικά» για την Αγκυρα και το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας», ελληνικά νησιά.

NEW: Turkish Foreign Minister Fidan says he’s seen intelligence reports suggesting Greek Cypriot part of #Cyprus is being used for military purposes in #Gaza On @Haberturk, he said: ‘This logistics operation has turned into an activity that confirms that it is a military base’ — Andrew Hopkins (@achopkins1) June 24, 2024

Ο Χακάν Φιντάν είχε μάλιστα και μία συμβουλή για τους Ελληνες -την οποία όπως αποκάλυψε, έχει ήδη μεταφέρει αρμοδίως:

«Η συμβουλή μας, αυτό που είπαμε στους Έλληνες, είναι ‘μείνετε μακριά από αυτά τα θέματα’, γιατί όταν εμπλακείτε με αυτόν τον τρόπο στους εν εξελίξει πολέμους στη Μέση Ανατολή, αν γίνετε μέρος αυτών, θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει», προειδοποίησε.

‘The use of this place and Greek islands for operations in the Middle East will not help either Southern Cyprus or Greece. Our advice is to stay away from this.’ Hezbollah’s leader had recently suggested it could become a legitimate target if airports/bases there helped #Israel — Andrew Hopkins (@achopkins1) June 24, 2024

Αναλυτικά στις δηλώσεις του στο Haber Turk, ο υπουργός Εξωτερικών της γείτονος σημείωσε αρχικά:

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλη απειλή και κίνδυνο επέκτασης της σύγκρουσης. Όσο συνεχίζεται η γενοκτονία εκ μέρους του Ισραήλ, αυτός ο κίνδυνος θα συνεχιστεί, το έχουμε υπογραμμίσει από την αρχή. Και τώρα, ειδικά, τη στιγμή που ο Λίβανος έρχεται στο προσκήνιο, οι παράγοντες στον Λίβανο απειλούν την ‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου’. Αυτοί λειτουργούν ως προάγγελλοι. […]

»Για το θέμα της Κύπρου, προειδοποιούσαμε από την αρχή τους Ευρωπαίους και περιφερειακούς παράγοντες, ιδιαίτερα την “‘Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” [όπως επιμένουν να αποκαλούν οι Τούρκοι την Κυπριακή Δημοκρατία] Αυτό το μέρος έχει μετατραπεί σε κέντρο επιχειρήσεων […]

»Μετά τις 7 Οκτωβρίου, μετά τις πρώτες επιχειρήσεις που άρχισε το Ισραήλ, βλέπουμε σε αναφορές υπηρεσιών πληροφοριών ότι η ‘”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου” έχει γίνει βάση που χρησιμοποιείται από ορισμένες χώρες, ειδικά σε επιχειρήσεις κατά της Γάζας. Δηλαδή επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών και στρατιωτικές πτήσεις πραγματοποιούνται συνεχώς από εκεί για τη Γάζα.

»Οταν θέσαμε το θέμα στην ατζέντα, ανακήρυξαν αίφνης αυτό το μέρος ως βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη Γάζα. Και τότε είπαμε ότι αυτή η βάση υλικοτεχνικής υποστήριξης συνιστά προφανώς μια δραστηριότητα που αποκρύπτει το γεγονός ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για μια στρατιωτική βάση».

Turkey’s Fidan says Cyprus has become a base for countries to conduct military and surveillance ops in Gaza, acc to intel reports. “We raised this issue with Europeans and they declared the island as a logistics base to cover its military purpose”pic.twitter.com/GrCNfffxek — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) June 24, 2024

«Το γεγονός ότι αυτός ο τόπος και τα ελληνικά νησιά χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή δεν θα ωφελήσει ούτε την ‘”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” ούτε την Ελλάδα. Η συμβουλή μας, αυτό που είπαμε στους Έλληνες, είναι “μείνετε μακριά από αυτά τα θέματα”, γιατί όταν εμπλακείτε με αυτόν τον τρόπο στους εν εξελίξει πολέμους στη Μέση Ανατολή, αν γίνετε μέρος αυτών, θα έρθει η φωτιά και θα σας βρει. Και είμαστε κι εμείς στην ίδια γεωγραφία, οπότε [η φωτιά] θα έρθει και θα μας βρει», υπογράμμισε ο κ. Φιντάν και κατέληξε στη σχετική αναφορά του λέγοντας:

«Ως εκ τούτου, μεταφέρουμε στους αρμόδιους συνομιλητές μας χωρίς να διστάζουμε καθόλου τα συμπεράσματα που έχουμε αντλήσει από παρατηρήσεις που κάνουμε βάσει δεδομένων. Αυτοί εμπλέκονται επίσης σε διάφορα, ωστόσο όλοι οι περιφερειακοί παράγοντες πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει έντονη στρατιωτικοποίηση εκεί, και θα πρέπει να αποτραπεί η πιθανότητα να συμβεί κάτι εδώ στην περιοχή».

«Απαράδεκτες απειλές – η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις»

Αμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις δηλωσεις-υποδείξεις Φιντάν, ο οποίος με τον πλέον σαφή τρόπο βγήκε να υιοθετήσει -και εσκεμμένα ή μη να αποκαλύψει ποιος βρίσκεται πίσω από τις φαιδρές απειλές του επικεφαλής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο (άλλωστε για την Τουρκία ακόμη και η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αντισταστασιακή οργάνωση και απελευθερωτικό κίνημα).

Προς απάντηση των «συμβουλών» του τούρκου ΥΠΕΞ, διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν εκ νέου ότι απειλές κατά της κυριαρχίας και της υπόστασης κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απολύτως απαράδεκτες.

Και αφού επανέλαβαν ότι η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέκεται αλληλέγγυα προς την Κύπρο, διεμήνυσαν σε αυστηρό τόνο ότι η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί την πολιτική της και διασφαλίζει τα εθνικά της συμφέροντα.

Κλείνοντας, οι ίδιες πηγές υπενθύμισαν προς πάσα κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της αντίπερα ακτής του Αιγαίου, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα έχει τηρήσει στάση αρχής, η οποία εκτιμάται από όλα εμπλεκόμενα μέρη και για τον λόγο αυτό διατηρεί ανοιχτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας, χωρίς να έχει έρθει σε ρήξη με οποιαδήποτε χώρα.

