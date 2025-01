Χιλιάδες στους δρόμους Γάζας και Ισραήλ για τη συμφωνία εκεχειρίας

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς το απόγευμα της Τετάρτης, στο άκουσμα της είδησης για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ύστερα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Ακσα για να γιορτάσουν, χορεύοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Αυθόρμητες εορταστικές εκδηλώσεις αναφέρθηκαν επίσης σε πολλά ακόμη σημεία της Γάζας.

Οι στιγμές καταγράφηκαν και σε βίντεο, τα οποία αμέσως έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Celebrations are taking place across Gaza following the news of the ceasefire deal. pic.twitter.com/Zg6QZnz3Xq

Celebrations in Gaza following reports that Israel and Hamas have reached a ceasefire deal that would also see the return of captives. pic.twitter.com/sZtK1tow1o

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 15, 2025