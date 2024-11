UNESCO: Εκτακτα μέτρα προστασίας των μνημείων του Λιβάνου από τους βομβαρδισμούς

Η Unesco ανακοίνωσε ότι θέτει υπό «προσωρινή ενισχυμένη προστασία» 34 πολιτιστικούς χώρους στον Λίβανο που απειλούνται από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και ότι χορηγεί έκτακτη οικονομική βοήθεια για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, μεταξύ των οποίων οι αρχαιολογικοί χώροι της Μπααλμπέκ και της Τύρου (μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που συνεχίζει να κατοικείται), που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, «έχουν στο εξής το υψηλότερο επίπεδο ασυλίας έναντι των επιθέσεων και των χρήσεων για στρατιωτικούς σκοπούς», σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης του ΟΗΕ για την επιστήμη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

«Ο μη σεβασμός των όρων αυτών συνιστά σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης της Χάγης του 1954 (για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης) και ανοίγει τη δυνατότητα άσκησης διώξεων», προειδοποιεί η Unesco.

🇱🇧 Several Israeli strikes in recent weeks on #Lebanon‘s #Baalbek have hit close to ancient Roman ruins designated a #UNESCO World Heritage Site.@UNESCO is working with companies using innovative technology in an effort to preserve historic sites.@juliasieger explains ⤵️ pic.twitter.com/021ucuDagU — FRANCE 24 English (@France24_en) November 18, 2024

Ανάμεσα στα αγαθά που αναφέρονται, είναι κυρίως οι αρχαιολογικοί χώροι της Μπααλμπέκ και της Τύρου (η οποία πολιορκήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο το 333-332 π.Χ.), που είναι εγγεγραμμένοι στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, «κοντά στους οποίου παρατηρήθηκαν πλήγματα προσφάτως», σύμφωνα με την Unesco.

Following Hadrian in Tyre! Here’s the arch that was built to commemorate his visit to the city in AD 130-131. The monument is 21m high, its core is made of sandstone which used to be covered with plaster.

Hadrian granted metropolis status to the city.#Archaeologytravel #Lebanon pic.twitter.com/SIaA7qxnIj — Following Hadrian (@carolemadge) October 8, 2019

Αλλοι χώροι και μνημεία που υπάρχουν σε πόλεις χιλιετιών, τους οποίους αφορά η απόφαση αυτή είναι η Σιδώνα, η Αντζάρ, το Ανάκτορο Μπεϊτεντίν και το Εθνικό Μουσείο της Βηρυτού.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την «έκτακτη συνεδρίαση» της Επιτροπής για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, έπειτα από αίτημα του Λιβάνου, στα γραφεία της Unesco στο Παρίσι, τη Δευτέρα.

A reminder that Alexander’s army in order to conquer the island-city of Tyre transformed the island into a peninsula. https://t.co/SB3MSP96yL pic.twitter.com/sweQ74E7iu — Greek Heritage (@greece_heritage) January 7, 2024

Είχε προηγηθεί αίτημα προς την Unesco 300 προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού, εκ των οποίων αρχαιολόγοι και πανεπιστημιακοί, οι οποίοι κάλεσαν την Κυριακή την Unesco να εγγυηθεί την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Λιβάνου.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, χαιρέτισε σε ανακοίνωση «μια νίκη για το Δίκαιο και ένα ηχηρό χαστούκι για τον ισραηλινό εχθρό που συνεχίζει τις καταστροφικές του επιθέσεις κατά του Λιβάνου».

🇩🇪supports #ProtectionOfCulturalHeritage in Lebanon. In today’s session at UNESCO, 🇩🇪 announced a contribution of 50.000 EUR to the Fund for Protection of Cultural Property in Event of Armed Conflict, supporting projects in Baalbek, Tyros+other sites.

© pic: H.Lukas/M.Morisson pic.twitter.com/Xw2SAHdsXt — Ambassador Kerstin Pürschel (@GermanAmbUNESCO) November 18, 2024

«Η απόφαση αυτή συνιστά ένα ισχυρό μέσο αποτροπής κατά του ισραηλινού εχθρού καθώς χαρακτηρίζει έγκλημα πολέμου, κάθε επίθεση εναντίον των αρχαιολογικών χώρων, αιτιολογώντας τη δίωξη των υπευθύνων ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων», πρόσθεσε.

«Η Unesco διατηρεί μαζί με τον Λίβανο μια βαθιά και παλιά συνεργασία. Θα εξαντλήσουμε τις προσπάθειές μας για να προσφέρουμε κάθε απαραίτητη τεχνογνωσία και βοήθεια για την προστασία της εξαιρετικής του πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε από την πλευρά της η γενική διευθύντρια της οργάνωσης, Οντρέ Αζουλέ.

