«Τώρα τις βλέπουμε»: Οι βρετανίδες ζωγράφοι στην Tate

Στις 16 του μήνα εγκαινιάστηκε στην Πινακοθήκη Tate του Λονδίνου η έκθεση «Now You See Us, Women Artists in Britain 1520-1920» (Τώρα μας βλέπετε, Εικαστικές καλλιτέχνιδες στη Βρετανία 1520-1920).

Οπως δηλώνει και ο τίτλος της, προβάλλει το έργο γυναικών ζωγράφων που επί μακρόν έμεινε στην αφάνεια, σε βαθμό που δεν περιελήφθη καν σε βιβλία Ιστορίας της Τέχνης.

«Είναι ομαδική παρουσίαση» γράφει η γκαλερί, «που δείχνει τι δρόμο διήνυσαν οι γυναίκες μέχρι να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες ζωγράφοι, ένα ταξίδι 400 ετών. Ανοιξαν τον δρόμο για τις μελλοντικές γενιές και καθιέρωσαν τις φιλοδοξίες, έδειξαν τι σήμαινε να είσαι γυναίκα στον βρετανικό καλλιτεχνικό κόσμο».

Εξ αυτών συνάγεται ότι όλες αυτές οι ζωγράφοι, 100 συνολικά και η καθεμία στην εποχή της, βρήκαν τη βρετανική κοινωνία απέναντί τους – ή, όπως έγραψε η Corriere della Sera, «το γυναικείο μονοπάτι στη βρετανική ζωγραφική ήταν αγνοημένο και ξεχασμένο».

