Τρομακτικές πυρκαγιές σε ΗΠΑ και Καναδά: Κάηκαν τουριστικό θέρετρο και εκατομμύρια στρέμματα

Οι πυροσβέστες σε δυτικές ΗΠΑ και Καναδά δίνουν σκληρή μάχη με τεράστιες πυρκαγιές που κατακαίνε μεγάλες εκτάσεις, ενώ μεγάλα τμήματα της ιστορικής πόλης Τζάσπερ στην Αλμπέρτα, παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι καναδικές αρχές απομάκρυναν 20.000 τουρίστες και 5.000 κατοίκους από το Τζάσπερ.

Σύμφωνα με τις αρχές, το 30%-50% των κτιρίων της πόλης, έχει καταστραφεί.

A #forest fire has almost completely destroyed the town of #Jasper, located in the Canadian province of #Alberta.

