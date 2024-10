Τεχεράνη: Απειλές Χαμενεΐ κατά του Ισραήλ σε δημόσια ομιλία

Ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε την Παρασκευή ότι η επίθεση με δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ ήταν «εντελώς νόμιμη», στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον χιλιάδων ανθρώπων στην Τεχεράνη.

«Η επιχείρηση των ένοπλων δυνάμεών μας πριν μερικές ημέρες ήταν εντελώς νόμιμη», τόνισε ο Χαμενεΐ, σε κήρυγμά του σε μεγάλο τέμενος της ιρανικής πρωτεύουσας, αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν θα καθυστερήσει ούτε θα βιαστεί να κάνει το καθήκον του», αντιμετωπίζοντας το Ισραήλ.

Πριν από την προσευχή, έγινε «τελετή μνήμης» για τον Χασάν Νασράλα, τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, που σκοτώθηκε σε επιδρομή των Ισραηλινών στη Βηρυτό. Ο αγιατολάχ τον παρουσίασε ως μάρτυρα και υπερασπιστή όλων των «καταπιεσμένων» μουσουλμάνων.

Iran’s leaders participating in prayer in the photo from left to right: President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf, Supreme Leader Imam Khamenei and Chief Justice Ghulamhossein Ejei. pic.twitter.com/rZIJf5mvih

— S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 4, 2024