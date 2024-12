Συρία: Σφυροκόπησαν δεκάδες θέσεις του ISIS οι ΗΠΑ – τι φοβάται η Ουάσινγκτον

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία βομβάρδισε δεκάδες στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, την Κυριακή, προειδοποιώντας την τρομοκρατική οργάνωση να μην προσπαθήσει να ανακτήσει τη δύναμή της στη χώρα μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τη συμμαχία ανταρτών.

Η επιχείρηση περιελάμβανε «δεκάδες» αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερους από 75 στόχους που αφορούσαν στελέχη και στρατόπεδα του ISIS με τη χρήση βομβαρδιστικών B-52, μαχητικών F-15 και επιθετικών αεροσκαφών εγγύς υποστήριξης A-10 «για να διασφαλιστεί ότι το ISIS δεν θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση για να ανασυγκροτηθεί στην κεντρική Συρία», σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom).

«Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία -δεν θα επιτρέψουμε στο ISIS να ανασυγκροτηθεί και να εκμεταλλευτεί την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία», δήλωσε ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης, στρατηγός Eρικ Κουρίλα.

«Ολες οι οργανώσεις στη Συρία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα τους καταστήσουμε υπόλογους εάν συνεργαστούν ή υποστηρίξουν το ISIS με οποιονδήποτε τρόπο», τόνισε.

Οπως σημείωσε το Politico, τα πλήγματα σημειώθηκαν την ημέρα που κατέρρευσε το καθεστώς του Ασαντ στη Συρία, γεγονός που έφερε «τα πάνω-κάτω» στη Μέση Ανατολή και δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με τον ρόλο των 900 αμερικανών στρατιωτικών που σταθμεύουν στη χώρα.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπάθησε δύο φορές να τερματίσει την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αποκάλεσε τη χώρα «ένα χάος» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εμπλακούν στη σύγκρουση.

Η γερουσιαστής Τζίνι Σαχίν, που ήταν μεταξύ εκείνων που συγκεντρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Φόρουμ Εθνικής Αμυνας Reagan -που έγινε στη Βιβλιοθήκη του Ρόναλντ Ρέιγκαν, στην Καλιφόρνια- δήλωσε ότι ελπίζει το αντίθετο.

Οι 900 στρατιώτες που βρίσκονται στο έδαφος της Συρίας είναι κατανεμημένοι μεταξύ πολλών μικρών φυλακίων όπου συνεχίζουν να εκπαιδεύουν κουρδικές πολιτοφυλακές και εργάζονται για να εμποδίσουν την αναγέννηση του ISIS, ενώ καθοδηγούν τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν πολιτοφυλακών που δρουν στη χώρα.

«Νομίζω ότι το να αφήσουμε τις δυνάμεις μας στη Συρία και να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να συνεχίσουν να είναι ασφαλείς είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε στο Politico η Δημοκρατική γερουσιαστής, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Δεν υπάρχουν άμεσες αλλαγές στις θέσεις των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Αμυνας την Κυριακή, λίγες ώρες μετά την πτώση του Ασαντ.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Κυριακής, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα προστατευτούν.

«Θα βοηθήσουμε στη διασφάλιση της σταθερότητας στην ανατολική Συρία, προστατεύοντας το προσωπικό μας από οποιεσδήποτε απειλές και η αποστολή μας κατά του ISIS θα παραμείνει η ίδια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των εγκαταστάσεων κράτησης όπου μέλη του ISIS κρατούνται αιχμάλωτοι», είπε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται στη βόρεια και ανατολική Συρία, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις πρόσφατες μάχες, στις οποίες πρωτοστάτησε η υποστηριζόμενη από την Τουρκία Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, οργάνωση που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική».

Η εντυπωσιακή πτώση μιας από τις μακροβιότερες και πιο βίαιες δικτατορίες στον κόσμο έβαλε τέλος στα 50 χρόνια σιδηράς κυριαρχίας της οικογένειας Ασαντ, μια κατάσταση που θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την περιοχή, αλλά και πέραν αυτής, σημείωσε το Politico.

Η Ρωσία θα χάσει ενδεχομένως όχι μόνο τη μοναδική της αεροπορική βάση στο εξωτερικό, αλλά και τη μοναδική της υπερπόντια ναυτική εγκατάσταση. Η νίκη των ανταρτών θα αποκόψει επίσης πιθανότατα τις ιρανικές οδούς ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και θα εμποδίσει την πρόσβασή της στη Μεσόγειο.

