Σφοδρή ισραηλινή επίθεση στον νότιο Λίβανο

Στον νότιο Λίβανο επικεντρώνονται τα νέα μαζικά αεροπορικά χτυπήματα του Ισραήλ, που κάλεσε τη Δευτέρα τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε κωμοπόλεις κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου και ακόμα πιο μακριά προς βορρά σήμερα το πρωί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το Reuters.

Το BBC αναφέρει ότι πρόκειται για μια από τις πιο σφοδρές επιδρομές του Ισραήλ, από την αρχή του πολέμου εναντίον της Χαμάς και των «φίλων» της.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε εκτεταμένα πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ λιβανέζικα Μεσα ανέφεραν ότι υπήρξαν πάνω από 80 χτυπήματα.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι κάλεσε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να παραμείνουν μακριά από θέσεις της Χεζμπολάχ. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ άρχισε να πλήττει θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο αφού διαπίστωσε ότι η οργάνωση είχε πρόθεση να χτυπήσει ισραηλινούς στόχους.

Σε δημοσιογραφική ερώτηση για ενδεχόμενη ισραηλινή χερσαία επιδρομή στο εσωτερικό του Λιβάνου, ο Χαγκάρι δήλωσε: «θα κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι κάτοικοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ».

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραελ Κατς, έγραψε το πρωί της Δευτέρας στο Χ: «Ο Νασράλα (ηγέτης της Χεζμπολάχ) έχει θέσει σε ομηρία τους κατοίκους του Λιβάνου, τοποθετώντας πυραύλους και όπλα στα σπίτια και τα χωριά τους για να απειλήσει τους αμάχους του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο έγκλημα πολέμου. Δεν θα δεχτούμε αυτή την πραγματικότητα και θα δράσουμε με όλη μας τη δύναμη για να την αλλάξουμε.

Ο λαός του Λιβάνου πρέπει να εκκενώσει κάθε σπίτι που έχει μετατραπεί σε φυλάκιο της Χεζμπολάχ για να αποφύγει το κακό. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή από τους πολίτες του Ισραήλ και οι κάτοικοι του βορρά να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους».

Nasrallah has taken the people of Lebanon hostage, placing missiles and weapons in their homes and villages to threaten Israel’s civilians. This is a clear war crime. We will not accept this reality and will act with full force to change it.

The people of Lebanon must evacuate…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 23, 2024