Σφοδρή αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό

Σφοδρή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή συγκλόνισε τη Βηρυτό το πρωί του Σαββάτου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη συνοικία Μπάστα της Βηρυτού, μετέδωσε το δίκτυο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Al Manar.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ) μετέδωσε με τη σειρά του ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη συντριβή ενός οκταώροφου κτιρίου, προκαλώντας «μεγάλο αριθμό θανάτων και τραυματισμών».

⚡️ ⭕️#Lebanon: Al-Mayadeen correspondent:

The #Israeli occupation launches an airstrike on a residential building in the Basta area in the capital, Beirut

⚡️⭕️ A violent #Israeli raid targeted the “Al-Nuwairi” area in the Lebanese capital, Beirut

Multiple casualties reported,… pic.twitter.com/ZY3kYadq5o

