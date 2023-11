Πώς ενώνουν τις κυρίες Ομπάμα, Κλούνεϊ και Γκέιτς οι παιδικοί γάμοι

Τρεις από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στον πλανήτη ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βάλουν ένα τέλος στους παιδικούς γάμους μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το 2022, η Μισέλ Ομπάμα, η Αμάλ Κλούνεϊ και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς ανακοίνωσαν τη συνεργασία των ιδρυμάτων τους για να καταπολεμήσουν το πρόβλημα.

Την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκαν το Μαλάουι, τη φτωχότερη χώρα της αφρικανικής ηπείρου, και τη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο της εκστρατείας τους – ένα ταξίδι που παρακολούθησαν από κοντά οι δημοσιογράφοι του BBC.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, οι παιδικοί γάμοι έχουν μειωθεί στο 19% του παγκόσμιου συνόλου –από 23% το 2019–, αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουν για τα επόμενα 300 χρόνια.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, όμως, διαφωνεί: «Αυτό είναι ένα επείγον ζήτημα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να το αγνοήσουμε και να υποθέσουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε όλα τα άλλα μεγάλα θέματα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε –φτώχεια, κλιματική αλλαγή, πόλεμοι κ.λπ.– αν δεν κάνουμε το σωστό για το 50% του πληθυσμού μας.

»Είναι ένα ζήτημα που μπορεί να λυθεί αύριο. Αν όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες το θέσουν ως προτεραιότητα, δεν θα χρειαστούν 300 χρόνια. Θα μπορούσε να συμβεί σε λιγότερο από μια γενιά» είπε χαρακτηριστικά.

Η Μισέλ Ομπάμα, η Αμάλ Κλούνεϊ και η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς επέλεξαν να επισκεφθούν το Μαλάουι επειδή καθένα από τα ιδρύματά τους υποστηρίζει ήδη έργα σε αυτή τη φτωχή χώρα.

Η μορφή που θα λάβει η μακροπρόθεσμη συνεργασία τους είναι ακόμη υπό επεξεργασία, αλλά προς το παρόν οι γυναίκες λένε ότι θα στηρίξουν οργανώσεις της χώρας που εργάζονται με τις εκεί κοινότητες εδώ και χρόνια.

«Οι μεγάλης κλίμακας διεθνείς οργανισμοί που υποτίθεται ότι ασχολούνται με αυτό, όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και οι ισχυρές κυβερνήσεις, δεν είναι αποτελεσματικοί. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η φιλανθρωπία και οι ιδιώτες πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο» τόνισε η Αμάλ Κλούνεϊ.

Η Ομπάμα είπε στο BBC ότι βλέπει τον εαυτό της και τις δυο κόρες της στα πρόσωπα των κοριτσιών «για τα οποία παλεύουμε». Η οργάνωση της πρώην Πρώτης Κυρίας, με την ονομασία Girls Opportunity Alliance, που εστιάζει στην εκπαίδευση, έχει ήδη συγκεντρώσει στοιχεία που δείχνουν ότι κορίτσια σε όλον τον κόσμο εγκαταλείπουν το σχολείο λόγω εγκυμοσύνης και γάμου.

Η Κλούνεϊ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα κορίτσια στις αγροτικές περιοχές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, και πολλά από τα έργα της Φρεντς Γκέιτς έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης – συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας για κορίτσια που αντιμετωπίζουν επιπλοκές μετά τον τοκετό σε νεαρή ηλικία.

This week, I'm in Malawi with @MelindaGates and Amal Clooney as part of our work together to advance gender equality and help end child marriage. We’re visiting programs like @AGEAfrica that are supporting girls to pursue their dreams. pic.twitter.com/OsU2GtPgZl

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 16, 2023