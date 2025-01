Πούτιν για «απειλές» Τραμπ: Δεν μας είπε κάτι νέο

Το Κρεμλίνο υποβάθμισε τις «απειλές» του προέδρου Τραμπ ότι θα επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις και δασμούς στη Ρωσία, εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε, την Τετάρτη, ότι θα βασιστεί στην οικονομική πίεση για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο απάντησε: «Δεν βλέπουμε ιδιαίτερα νέα στοιχεία εδώ», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν. «Του αρέσουν αυτές οι μέθοδοι -τουλάχιστον, του άρεσαν κατά τη διάρκεια της πρώτης του προεδρίας», πρόσθεσε αναφερόμενος στον Τραμπ.

Ο Πεσκόφ είπε επίσης ότι υπήρξε διάλογος «με αμοιβαίο σεβασμό» μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και ότι το Κρεμλίνο περιμένει μια ένδειξη από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ ότι αυτό θα συνεχιστεί. Επανέλαβε ότι ο ρώσος πρόεδρος είναι «έτοιμος» να συνομιλήσει με τον Τραμπ

«Περιμένουμε σήματα που δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Καταγράφουμε προσεκτικά όλες τις αποχρώσεις (των δηλώσεων Τραμπ)», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, το Κίεβο δήλωσε ευχαριστημένο με τις «απειλές» του Τραμπ. Ο Αντρίι Σιμπίχα, υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, είπε ότι ο αμερικανός πρόεδρος έστειλε ένα «ισχυρό μήνυμα» στον Πούτιν.

«Καλωσορίζουμε τέτοια ισχυρά μηνύματα από τον πρόεδρο Τραμπ και πιστεύουμε ότι θα είναι ο νικητής. Και πιστεύουμε ότι έχουμε μια πρόσθετη ευκαιρία να αποκτήσουμε [μια] νέα δυναμική στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε ο ουκρανός υπουργός στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Βέβαια, όπως επισήμαναν οι Times, οι απειλές του Τραμπ στερούνται βάσης, καθώς τα προϊόντα που εξάγει η Ρωσία στις ΗΠΑ είναι ελάχιστα.

Οι ρωσικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022 και η αξία τους ήταν μικρότερη από τρία δισ. δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία.

Ωστόσο, μια επιλογή που μπορεί να εξετάζει ο Τραμπ, λένε αναλυτές, είναι δευτερογενείς κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει τις αγορές ρωσικής ενέργειας από τότε που ο Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία. Ως απάντηση, η Ουάσινγκτον σταμάτησε να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν αυτόν τον μήνα από την κυβέρνηση Μπάιντεν στις εταιρείες Gazprom Neft και Surgutneftegas, οι οποίες μαζί παράγουν περίπου το μισό πετρέλαιο της Ρωσίας, προκάλεσαν για τη Μόσχα αύξηση του κόστους της μεταφοράς πετρελαίου με δεξαμενόπλοια.

Τα διυλιστήρια της Ινδίας σταμάτησαν να συνεργάζονται με τα ρωσικά τάνκερ και τις εταιρείες που επηρεάζονται από τις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε στο Reuters πηγή της ινδικής κυβέρνησης.

Αλλα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον περιορισμό της διέλευσης των πλοίων που είναι ασφαλισμένα από εταιρείες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, μέσω του Βοσπόρου ή των χωρικών υδάτων της Δανίας στη Βαλτική Θάλασσα, έγραψε η The Bell, ένας ανεξάρτητος ρωσικός ιστότοπος που έχει χαρακτηριστεί «ξένος πράκτορας» από τη Μόσχα.

Και τα δύο σημεία αποτελούν σημαντικές οδούς εξαγωγής ρωσικού αργού πετρελαίου.

Η Ρωσία είναι ήδη η χώρα με τις περισσότερες κυρώσεις σε βάρος της στον κόσμο, ωστόσο η οικονομία της έχει αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι προέβλεπαν πολλοί δυτικοί αναλυτές.

Παρά την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού που έφτασε σχεδόν το 10% πέρυσι, σχεδόν το ένα τρίτο των Ρώσων δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν είχε καμία επίδραση στη ζωή τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Ωστόσο, ο Ντμίτρι Πατρούσεφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα πρέπει να εισάγει ορισμένους περιορισμούς στις εξαγωγές, εάν οι τιμές των τροφίμων δεν μειωθούν στο εσωτερικό της χώρας.

Η Ρωσία είναι μεγάλος εξαγωγέας χοιρινού κρέατος και γάλακτος σε σκόνη και είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο.

«Η προτεραιότητα για το κράτος είναι απολύτως ξεκάθαρη: να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας θα έχουν τα δικά τους τρόφιμα», δήλωσε ο Πατρούσεφ.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν την ώρα που η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ενωσης δήλωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για την άμυνα, ώστε να διασφαλίσει ότι είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία.

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, δήλωσε επίσης ότι συμφωνεί με τον Τραμπ πως οι ευρωπαϊκές χώρες δεν επενδύουν επαρκώς στις ένοπλες δυνάμεις τους.

«Η Ρωσία αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ασφάλειά μας σήμερα, αύριο και για όσο διάστημα υποεπενδύουμε στην άμυνά μας», δήλωσε η ίδια στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας στις Βρυξέλλες.

We need to make sure that we can ramp up our defence industry.

