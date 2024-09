Πλήγμα και για την Κάμαλα οι κατηγορίες για διαφθορά κατά του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Το ότι στις ΗΠΑ οι εισαγγελείς δεν αστειεύονται το γνωρίζαμε –δεν πάει να είσαι και Ντόναλντ Τραμπ, θα καθίσεις στο εδώλιο του κατηγορουμένου αν πρέπει. Υπό αυτό το πρίσμα, η απαγγελία κατηγοριών στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ερικ Ανταμς, για διαφθορά, είναι εντός του πλαισίου τού πώς γίνονται τα πράγματα στην αμερικανική πολιτική.

Ομως είναι μια είδηση μεγατόνων. Ο Ανταμς είχε εκλεγεί δήμαρχος της πολυπληθέστερης και πιο διάσημης πόλης των ΗΠΑ, πριν τρία χρόνια, με την υπόσχεση να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα. Ωστόσο, τώρα τόσο ο ίδιος όσο και άλλα πρόσωπα στο περιβάλλον του έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πολλών ομοσπονδιακών ερευνών για διαφθορά.

Και η απαγγελία κατηγοριών εναντίον του, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας της εισαγγελίας του Μανχάταν, για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2021, συνιστά, όπως επεσήμαναν οι New York Times, την πρώτη φορά που εν ενεργεία δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης βρίσκεται αντιμέτωπος με το εδώλιο του κατηγορουμένου –για την ακρίβεια είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία των ΗΠΑ που απαγγέλλονται κατηγορίες εις βάρος εν ενεργεία δημάρχου οποιασδήποτε μεγάλης πόλης.

Το New York Magazine έκανε λόγο για ένα τεράστιο πλήγμα στην πρώτη κιόλας θητεία του Ανταμς, ο οποίος, όπως τον περιέγραψαν οι συντάκτες του περιοδικού, συστηνόταν ως «το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος».

Ο 64χρονος Ανταμς, ο μόλις δεύτερος αφροαμερικανός δήμαρχος στην νεοϋορκέζικη ιστορία, δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο δήλωσε «αθώος» και τόνισε ότι δεσμεύεται να πολεμήσει τις κατηγορίες και να παραμείνει στη θέση του, ενώ ζήτησε από τους Νεοϋορκέζους να «προσευχηθούν» για εκείνον και να επιδείξουν «υπομονή».

«Πάντα γνώριζα ότι, αν υπερασπιζόμουν τα συμφέροντα των Νεοϋορκέζων, θα γινόμουν στόχος, και έγινα», επεσήμανε. «Θα πολεμήσω αυτή την αδικία με όλη μου τη δύναμη και το πνεύμα (…) είμαι αθώος», υπογράμμισε. Παράλληλα επεσήμανε ότι θα ζητήσει να γίνει «αμέσως» δίκη ώστε «οι Νεοϋορκέζοι να ακούσουν την αλήθεια».

Εξάλλου ο Ανταμς απέρριψε τις εκκλήσεις να παραιτηθεί: «Αν μου απαγγελθούν κατηγορίες, πολλοί λένε ότι θα πρέπει να παραιτηθώ διότι δεν θα μπορώ να διαχειριστώ την πόλη ενώ παράλληλα ασχολούμαι με την υπόθεση (…) όμως είμαι αντιμέτωπος με αυτά τα ψέματα επί μήνες».

Πρόβλημα για την Κάμαλα Χάρις

Η απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του δημάρχου της Νέας Υόρκης επιδεινώνει περαιτέρω τη θέση του, την ώρα που η δημοτικότητά του πέφτει. Παράλληλα, όμως, η υπόθεση ενδέχεται να αποτελέσει πλήγμα για τους Δημοκρατικούς και την Κάμαλα Χάρις, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές κάλπες της 5ης Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον τέσσερις ομοσπονδιακές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, εκ των οποίων τρεις από την εισαγγελία του Μανχάταν, εις βάρος του δημάρχου και συνεργατών του, κάποιοι από τους οποίους παραιτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Πριν καν ανακοινωθούν οι κατηγορίες, ο Νταγκ Μούζιο, Νεοϋορκέζος πολιτικός αναλυτής, επεσήμανε ότι ο Aνταμς «δεν μπορεί να αποφύγει τις ευθύνες του», ενώ εκτίμησε ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να πούνε: κοιτάξτε, είναι η πιο μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, τη διαχειρίζονται οι Δημοκρατικοί και υπάρχουν λόγοι να πιστέψουμε ότι εκεί η διαφθορά είναι γενικευμένη».

Τουρκικός δάκτυλος;

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναμενόταν να παρουσιάσουν εντός της Πέμπτης τις κατηγορίες εις βάρος του Aνταμς όταν αυτός παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου, μετέδωσε το CBS News.

Πριν λιγότερο από έναν χρόνο ομοσπονδιακοί πράκτορες κατάσχεσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές του δημάρχου της Νέας Υόρκης και πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι της Μπριάνα Σαγκς, επικεφαλής της ομάδας συγκέντρωσης δωρεών για την προεκλογική εκστρατεία του Ανταμς.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία του Μανχάταν ερευνούσε αν η προεκλογική ομάδα του Aνταμς το 2021 συνωμότησε με εταιρείες που συνδέονται με την Τουρκία ώστε να λάβει παράνομες δωρεές. Πέρυσι τον Νοέμβριο είχε γίνει γνωστό ότι ο Ανταμς ήταν στο επίκεντρο έρευνας του FBI για το αν έλαβε χρήματα από την Τουρκία ώστε να μεσολαβήσει να ξεπεραστεί ένα εμπόδιο που έθετε η Πυροσβεστική της NY για τη λειτουργία του τουρκικού προξενείου στην πόλη.

Από την πλευρά τους οι New York Times ανέφεραν τη Δευτέρα ότι η εισαγγελία κλήτευσε πρόσωπα από την προεκλογική εκστρατεία και το γραφείο του δημάρχου αναζητώντας πληροφορίες για τη λήψη παράνομων δωρεών από πέντε ακόμη χώρες: το Ισραήλ, την Κίνα, το Κατάρ, τη Νότια Κορέα και το Ουζμπεκιστάν.

«Πλημμύρα παραιτήσεων και κενών»

Ήδη τις τελευταίες ημέρες πολλά πρόσωπα από τον στενό κύκλο του δημάρχου της Νέας Υόρκης έχουν παραιτηθεί, ανάμεσά τους ο υπεύθυνος των υπηρεσιών υγείας και ο υπεύθυνος για ζητήματα παιδείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Εντουαρντ Καμπάν, που επίσης ερευνάται, παραιτήθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, έναν χρόνο αφού ανέλαβε την ηγεσία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Χθες η Δημοκρατική βουλευτής της Νέας Υόρκης Αλεξάντρια Οκάζιο-Κορτές ζήτησε από τον Ανταμς να παραιτηθεί.

«Δεν βλέπω πώς ο δήμαρχος Ανταμς μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά την πόλη της Νέας Υόρκης», έγραψε στο Χ. «Για το καλό της πόλης θα πρέπει να παραιτηθεί», πρόσθεσε η Οκάζιο- Κορτές, κάνοντας λόγο για μια πρόσφατη «πλημμύρα παραιτήσεων και κενών» που «απειλούν την ικανότητα λειτουργίας της τοπικής κυβέρνησης».

I do not see how Mayor Adams can continue governing New York City.

The flood of resignations and vacancies are threatening gov function. Nonstop investigations will make it impossible to recruit and retain a qualified administration.

For the good of the city, he should resign.…

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 25, 2024