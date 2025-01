ΕΚΤ: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Σε μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, στην πρώτη συνεδρίαση για το 2025, αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,75%. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2024 η ΕΚΤ προχώρησε σε τέσσερις ισόποσες μειώσεις των επιτοκίων της κατά 1% αθροιστικά.

Σημειώνεται ότι κεντρικοί τραπεζίτες που μετέχουν στο ΔΣ της ΕΚΤ έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πόσο θα πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια στη διάρκεια του έτους.

Ενδεικτικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο γάλλος ομόλογός του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό έχουν ταχθεί υπέρ μίας πιο «επιθετικής πολιτικής» περαιτέρω μειώσεων, εκτιμώντας ότι το επιτόκιο καταθέσεων θα πρέπει να έχει υποχωρήσει στο 2% έως τον Ιούνιο.

Στον αντίποδα οι πιο συντηρητικοί κεντρικοί τραπεζίτες οι οποίες συνήθως βρίσκονται υπό την επιρροή της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας, όπως ο ολλανδός Κλάας Κνοτ δεν φαίνεται να ενστερνίζονται την άποψη αυτή.

Από την πλευρά της η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα από το Νταβός της Ελβετίας ότι «η δουλειά μου ως πρόεδρος της ΕΚΤ είναι να διασφαλίσω ότι εφαρμόζουμε σωστά τη μεθοδολογία, ότι κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες προβλέψεις, ότι λαμβάνουμε υπόψη και εμπειρικά δεδομένα, ότι χρησιμοποιούμε την κρίση μας και ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον υπόλοιπο κόσμο».

