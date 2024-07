Οι ΗΠΑ εγκαθιστούν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στη Γερμανία – η απάντηση της Ρωσίας

Νέους συμβατικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ πρόκειται να εγκαταστήσουν επί γερμανικού εδάφους οι ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί «το κενό» στις δυνατότητες αποτροπής της Ρωσίας, αποφάσισαν οι δύο ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι.

Η αμερικανική και η γερμανική πλευρά, με κοινό ανακοινωθέν από το περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, διευκρινίζουν ότι αρχικά θα πρόκειται για προσωρινή εγκατάσταση, στόχος ωστόσο είναι οι πύραυλοι μελλοντικά να εγκατασταθούν μονίμως στην Γερμανία.

Οπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν, στο μέλλον θα μεταφερθούν στη Γερμανία και υπερηχητικά όπλα, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο στάδιο της ανάπτυξης.

«Η άσκηση με αυτές τις προηγμένες δυνατότητες θα καταδείξει την αφοσίωση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ και τη συμβολή τους στην ολοκληρωμένη αποτροπή στην Ευρώπη», αναφέρουν οι δύο χώρες.

Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine Zeitung, αυτές οι δυνατότητες αφορούν οπλικά συστήματα που καλύπτουν εμβέλειες από 240 έως 460 χλμ, αλλά ακόμα και εμβέλειες από 1.300 έως 2.500 χλμ για τους πυραύλους τύπου Τόμαχοουκ.

Τα νέα οπλικά συστήματα θα υπάγονται στην αρμοδιότητα της «Multi-Domain Task Force», μιας αμερικανικής στρατιωτικής μονάδας που είναι από το 2021 υπό διαμόρφωση στο Βισμπάντεν και η οποία περιλαμβάνει δυνάμεις πυροβολικού, αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και ειδικούς στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, σημειώνει η ανταποκρίτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Γερμανία, Φ. Καραβίτη.

Από την βάση στο Βισμπάντεν θα συντονίζεται στο εξής και η προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και η εκπαίδευση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

