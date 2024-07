Ο Ορμπαν στο Κίεβο για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή

Ο Βίκτορ Ορμπαν, που ανέλαβε τη Δευτέρα την εναλλασσόμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για έξι μήνες, έφτασε το πρωί της Τρίτης στο Κίεβο για να να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Ο ούγγρος πρωθυπουργός, στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, και ο ουκρανός πρόεδρος θα συζητήσουν για τις «ευκαιρίες ειρήνευσης» στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς και για τρέχοντα θέματα των διμερών σχέσεων, είπε ο Μπερταλάν Χαβάσι επικεφαλής του γραφείου Τύπου του Ορμπαν.

«Το πιο σημαντικό θέμα των συζητήσεων θα είναι η ευκαιρία να επιτευχθεί ειρήνη», πρόσθεσε ο ίδιος.

