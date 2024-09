Νετανιάχου: Χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με τρόπους που δεν μπορούσε να φανταστεί

Το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες χτύπησε τη Χεζμπολάχ με τρόπους που δεν μπορούσε να φανταστεί, δήλωσε την Κυριακή ο ισραηλινό; πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αν η Χεζμπολάχ δεν έχει λάβει το μήνυμα, σας υπόσχομαι, θα το πάρει», είπε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με δήλωση που διανεμήθηκε από το γραφείο του.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους [εκτοπισμένους] κατοίκους μας με ασφάλεια στα σπίτια τους. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί ρουκέτες στους κατοίκους της», πρόσθεσε ο Νετανιάχου και υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να αποκαταστήσει την ασφάλεια».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, επεσήμανε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές, τονίζοντας παράλληλα πως η χώρα του δεν θέλει πόλεμο με τον Λίβανο. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει τυχόν απειλές που είναι υπαρξιακές για το κράτος του Ισραήλ.

How far is Israel prepared to go against Iran?

Israeli President Isaac Herzog: 'Israel will go all the ways that's needed to remove any threats that are existential to the state of Israel'



