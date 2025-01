Μια έκθεση κεραμικών και μια συζήτηση για τη δύναμη των στόχων

Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025 στον πολυχώρο «Ατρακτος» παρουσιάζεται η έκθεση κεραμικών έργων του Παναγιώτη Κακολύρη με τίτλο «Personal Targets». Παράλληλα, στον ίδιο χώρο και με αφορμή το σκεπτικό της έκθεσης, διοργανώνεται μια συζήτηση για τους στόχους ως πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης στην ιστορία, την πολιτική, την επικοινωνία, αλλά και την προσωπική μας πορεία.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, ο εκδότης Αντώνης Δελλατόλας, ο ιστορικός, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αντώνης Κλάψης και η leadership coach & corporate trainer, ιδρύτρια του «Lead From Within» δρ. Μαρία Γιαννιού.

Την εισαγωγή και τον συντονισμό της συζήτησης έχει ο Παναγιώτης Κακολύρης, δημιουργός των κεραμικών έργων και μεταξύ άλλων γενικός διευθυντής της εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας SOCIALDOO, αντιπρόεδρος του European Network of Political Foundations (ENoP) με έδρα τις Βρυξέλλες και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Μέλλον της Ευρώπης.

Το 2020 ο κ. Κακολύρης παρουσίασε τη θεωρία των «Ευφυών Σχέσεων» σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επικοινωνίας με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (www.intelligent-relations.org). Εναν χρόνο αργότερα εξέδωσε το βιβλίο «Reflections and distortions – The Electoral Impact of Social Media in Europe». Και το 2022 συνδημιούργησε με την Ελένη Σουράνη την καινοτόμο προσέγγιση «intellemo», που συνδυάζει την τεχνολογική ευφυΐα με την ενσυναίσθηση για την αποτελεσματική επικοινωνία στην εποχή της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Επίσης έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και ως επικεφαλής στα γραφεία Τύπου των υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Πολιτισμού, ενώ αρθρογραφεί συστηματικά στο protagon.gr.

Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια, ο Παναγιώτης Κακολύρης εξερευνά την τέχνη της κεραμικής. Τον Φεβρουάριο του 2024 συμμετείχε στην ομαδική έκθεση «Ευτυχία πέρα από τα όρια» στην Chili Art Gallery και τώρα η ολοκληρωμένη συλλογή του «Personal Targets» παρουσιάζεται στον πολυχώρο «Ατρακτος».

Προσωπικοί στόχοι

Με τη σειρά των έργων «Personal Targets», ο Παναγιώτης Κακολύρης θέλει «να αναδείξει τις πολλές διαστάσεις των στόχων που μας κατευθύνουν ή ενίοτε μας καταδυναστεύουν. Μας επιβάλλονται ή μετασχηματίζονται, κάνοντας το διαρκές κυνήγι της αυτοεκπλήρωσης ολοένα πιο σύνθετο», αναφέρει στον κατάλογο της έκθεσης ο δημιουργός των εντυπωσιακών κεραμικών.

Οπως εξηγεί, «Οι προσωπικοί στόχοι αποτελούν θεμελιώδη εξελικτικά κίνητρα του ανθρώπου. Μοιάζουν συχνά επιβλητικοί ή σημαντικοί. Ενίοτε αποδομούνται ή αναδομούνται, υπερβαίνονται ή απλώς ξεπερνιούνται. Διότι η αλήθεια είναι πως, παρά την κινητήριο δύναμή που έχουν, η ζωή συνεχίζεται ανεξάρτητα από αυτούς. Και αυτή η συνειδητοποίηση έχει ιδιαίτερη αξία.»

«Ο πηλός αποτελεί ένα παράδειγμα αρχέγονου θριάμβου του ανθρώπινης επινοητικότητας επί της ύλης, αλλά κι ένα κατεξοχήν συγχωρητικό υλικό, όπως με έμαθε η Irzzy (Ειρήνη Θεοδώση)», γράφει ο κ. Κακολύρης, «Εκφράζει ακριβώς τη θεώρηση που πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε απέναντι στους προσωπικούς μας στόχους, όταν τους πετυχαίνουμε, αλλά κι απέναντι στους εαυτούς μας, όταν δεν τα καταφέρνουμε, ώστε να συνεχίσουμε την προσωπική μας πορεία, διευρύνοντας διαρκώς τα όρια της τυπικής και της μη τυπικής αριστείας μας».

Προσθέτει, ακόμη ότι οφείλει «ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Ελένη Σουράνη για τη διαρκή της υποστήριξη, την έμπνευση και τη θετική της ενέργεια, αλλά και όλους εκείνους που με ενθαρρύνουν να εξελίσσομαι, να θέτω και να πετυχαίνω τους στόχους μου, δημιουργώντας μια καλύτερη -ελπίζω- εκδοχή του εαυτού μου».

Και τονίζει ότι τα έργα της έκθεσης, «έχουν ως μόνη φιλοδοξία να γίνουν εφαλτήριο μιας επαναπροσέγγισης των στόχων στην προσωπική μας πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνοδευτικά κείμενα του καταλόγου δεν αποτελούν ερμηνευτικές ή επεξηγηματικές απόπειρες, αλλά σκέψεις που θα συζητούσαμε αν περνούσαμε μαζί τις “κεραμικές μου Κυριακές” στο Ιrzzy Studeo Athens». Δεν επιδιώκουν, δηλαδή, να καθοδηγήσουν τον θεατή στην αποκωδικοποίηση, αλλά να του δώσουν την αφορμή να κάνει τη δική του, με βάση τους δικούς του στόχους.

Info «Personal Targets», έκθεση κεραμικών του Παναγιώτη Κακολύρη Πολυχώρος «Ατρακτος», Μαραθωνομάχων 8, Ακαδημία Πλάτωνος

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025, και ώρα 18:00 – 22:00

Η συζήτηση με θέμα τους «Προσωπικούς Στόχους» θα αρχίσει στις 19:00

