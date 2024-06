Μεσαιωνικό καταπέλτη χρησιμοποίησε το Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ!

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε έναν καταπέλτη μεσαιωνικού τύπου για να εκτοξεύσει εμπρηστικούς μηχανισμούς στα βόρεια σύνορα με τον Λίβανο.

Ένα βίντεο που πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη φαίνεται να δείχνει στρατιώτες των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων (IDF) να φορτώνουν την ξύλινη πολιορκητική μηχανή με φλεγόμενα βλήματα και να τα εκτοξεύουν σε χωράφια του Λιβάνου.

Ο στρατός σχολίασε ότι χρησιμοποίησε το μεσαιωνικό όπλο σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ευρέως, σύμφωνα με το ισραηλινό KAN Νews.

Στον Μεσαίωνα, χρησιμοποιούσαν τους καταπέλτες σε πολιορκίες κάστρων και άλλων οχυρωμένων τοποθεσιών.

Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την εκκαθάριση της πυκνής βλάστησης στη συνοριακή περιοχή, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει τον στρατό να αποτρέψει τη διείσδυση τρομοκρατών στο Ισραήλ, σημείωσε ο Εμανουέλ Φαμπιάν, στρατιωτικός ανταποκριτής των Times of Israel, ο οποίος δημοσίευσε αρχικά το βίντεο.

Το βίντεο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εχθροπραξιών μεταξύ των IDF και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχει εντείνει τον καταιγισμό ρουκετών, αντιαρματικών πυραύλων και εκρηκτικών drones προς το βόρειο Ισραήλ προς υποστήριξη της Χαμάς καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

