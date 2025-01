Ματωμένη Πρωτοχρονιά: Πυροβολισμοί σε κλαμπ της Νέας Υόρκης – Τουλάχιστον 10 τραυματίες

Μια φρενίτιδα βίας βιώνει η Αμερική τα τελευταία 24ωρα. Μολονότι δεν συνδέονται, το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη, η έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στο Λας Βέγκας και τώρα ένα αιματοκύλισμα σε κλαμπ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό.

Στο τελευταίο περιστατικό, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, τουλάχιστον δέκα άτομα τραυματίστηκαν μετά από επεισόδιο πυροβολισμών έξω από νυχτερινό κέντρο, το βράδυ της Τετάρτης, ανήμερα Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με πηγές και την αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κλαμπ «Amazura», λίγο πριν τις 23:20 τοπική ώρα.

MASS SHOOTING IN NYC: At least 13 victims shot at the Amazura Night Club located at 91-12 144th Pl, Jamaica, Queens. Massive crime scene set up. Unknown conditon of the victims. pic.twitter.com/HDXGhA3HJo

— Breaking911 (@Breaking911) January 2, 2025