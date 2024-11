Ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει και την Αριζόνα

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικράτησε και στην Αριζόνα, όπως μετέδωσαν το πρωί της Κυριακής τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, εξασφαλίζοντας έτσι τη νίκη και στις επτά πολιτείες-κλειδιά (swing states) που συνήθως κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη χώρα.

Με τις 11 εκλεκτορικές ψήφους από την Αριζόνα, ο Τραμπ συγκεντρώνει πλέον 312 εκλέκτορες έναντι 226 της αντιπάλου του, Κάμαλα Χάρις — χρειαζόταν τουλάχιστον 270 για να γίνει ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έχει ήδη κερδίσει στις υπόλοιπες έξι πολιτείες-κλειδιά, το Μίσιγκαν, την Πενσιλβάνια, την Τζόρτζια, τη Βόρεια Καρολίνα, το Ουισκόνσιν και τη Νεβάδα.

Donald Trump won the battleground state of Arizona, completing a sweep of all seven swing states in this year’s presidential election.https://t.co/ljB1aBzPGm pic.twitter.com/Algh0Mge3d

— POLITICO (@politico) November 10, 2024