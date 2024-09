Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με δύο πηγές ασφαλείας να δηλώνουν στο Reuters ότι ο αεροπορικός βομβαρδισμός είχε στόχο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Πηγές της Telegraph ανάφεραν ότι από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένας ανώτατος διοικητής της λιβανέζικης οργάνωσης, ο οποίος μάλιστα ήταν επικηρυγμένος με επτά εκατομμύρια ευρώ για βομβαρδισμό της πρεσβείας των ΗΠΑ κατά την οποία είχαν σκοτωθεί 63 άνθρωποι.

Ο λόγος για τον Ιμπραήμ Ακίλ (Ibrahim Aqil), επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της Χεζμπολάχ. Οπως μεταδίδει η Jerusalem Post, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ περιέγραφε τον Ακίλ ως «παγκόσμιο τρομοκράτη» το 2019, εξαιτίας της εμπλοκής του σε πολλαπλά τρομοκρατικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στους στρατώνες των αμερικανών πεζοναυτών το 1983, όπου σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί.

Σύμφωνα με το Alma Research and Education Center ο Ακίλ ήταν κάτω από τον Χασάν Νασράλα.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τον βομβαρδισμό στα νότια προάστια της πρωτεύουσας της χώρας, ενώ το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed μετέδωσε εικόνες από κατεστραμμένα αυτοκίνητα και απορρίμματα στους δρόμους μετά την ισραηλινή επιδρομή.

Israeli air attacks have hit the densely populated Dahiyeh neighbourhood of Lebanon’s capital, Beirut, reportedly targeting a senior Hezbollah member and causing widespread damage. pic.twitter.com/rfr53HL1A2

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 20, 2024