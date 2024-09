Ισραήλ: Ο Νασράλα είναι νεκρός

«Ο Χασάν Νασράλα είναι νεκρός». Αυτό ανακοίνωσαν λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF).

O Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο, ανέφερε η ανάρτηση του IDF στην πλατφόρμα Χ.

Δεν υπάρχουν, προς το παρόν λεπτομέρειες, για το πώς το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ η οποία μοιάζει τώρα να είναι ακέφαλη, καθώς τις προηγούμενες ημέρες εξοντώθηκαν, σύμφωνα με το Ισραήλ, μια σειρά από ανώτερα στελέχη της.

Στον επίσημο λογαριασμό του κράτους του Ισραήλ στο X, αναφέρεται μόνο ότι ο Χασάν Νασράλα εξοντώθηκε την Παρασκευή μαζί με τον Αλί Κάρκι, τον Διοικητή του Νοτίου Μετώπου της Χεζμπολάχ, και κάποιους άλλους διοικητές της οργάνωσης.

Η ίδια ανάρτηση συνοδεύεται και από ένα διάγραμμα – πυραμίδα που αποτυπώνει το «οργανόγραμμα» της Χεζμπολάχ με τις φωτογραφίες των στελεχών της και την ένδειξη «eliminated» (εξουδετερώθηκε).

Την Παρασκευή, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα συντριπτικό πλήγμα σε κέντρο διοίκησης της Χεζμπολάχ, με στόχο όπως αργότερα επιβεβαίωσε, να χτυπήσει τον Νασράλα.

Ωστόσο, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου οι πληροφορίες για την τύχη του ηγέτη της Χεζμπολάχ ήταν συγκεχυμένες και καμία πλευρά δεν είχε κάνει σχετική αναφορά.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν σύμφωνα με το Reuters μακράν η ισχυρότερη επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια σχεδόν ενός έτους πολέμου με τη Χεζμπολάχ και σφοδρότερη από το 2006.

Νωρίτερα το Σάββατο οι IDF ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ, διοικητή της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, και τον αναπληρωτή του, Χουσεΐν Αχμάντ Ισμαήλ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αλί Ισμαήλ ήταν καθοδηγητής πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών προς το ισραηλινό έδαφος και της εκτόξευσης ενός πυραύλου εδάφους-επιφανείας προς το κεντρικό Ισραήλ την Τετάρτη.

