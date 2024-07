Ισραήλ: Eνας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε την Τετάρτη σε εμπορικό κέντρο στη πόλη Καρμιέλ του βόρειου Ισραήλ, ανακοίνωσαν η ισραηλινή αστυνομία και οι γιατροί, γνωστοποιώντας ότι ο δράστης επίσης σκοτώθηκε από πυρά.

Πρόκειται για «ύποπτη τρομοκρατική επίθεση», επεσήμανε σε ανακοίνωση εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνδέεται με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο ισραηλινός ειδησεογραφικός ιστότοπος Ynet κατονόμασε τον φερόμενο δράστη ως τον Γιούντ Ραμπία από τη Ναχάφ, μια ισραηλινή πόλη όπου ζουν πολλά μέλη της αραβικής μειονότητας.

Initial reports of a terror attack: a short time ago a report was received at the police headquarters about a stabbing incident in the city of Karmiel during which 3 men were critically injured.

The terrorist was neutralized at the scene and many Northern District police forces… pic.twitter.com/7C2LeGBxRA

