Ιερουσαλήμ: Πυρκαγιά από πύραυλο των Χούθι

Πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν πυρκαγιές στην περιοχή Μπετ Σεμές, δυτικά της Ιερουσαλήμ, οι οποίες σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό προκλήθηκαν από την αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Οι πυροσβέστες «προσπαθούν να κατασβέσουν πυρκαγιές» σε αυτή την περιοχή που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης οι πυροσβέστες πραγματοποιούν ελέγχους στην περιοχή για να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν άλλες εστίες ή ζημιές λόγω των εκρήξεων που προκλήθηκαν από πυραύλους ή το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού επεσήμανε ότι οι πυρκαγιές αυτές οφείλονται σε «θραύσματα» τα οποία προέκυψαν από «την αναχαίτιση» ενός πυραύλου από την Υεμένη.

‼️In an early hour of the morning, a ballistic missile was launched at #Jerusalem, central #Israel and was intercepted by #Israeli air defenses over the city. The #Houthis in #Yemen took responsibility for the attack, claiming that they used a “hypersonic missile” to attack the… pic.twitter.com/cFkyZ62Hij

