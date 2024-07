Γιατί «κόπηκε» η Μπέλα Χαντίντ από την διαφήμιση γνωστών παπουτσιών

Η Μπέλα Χαντίντ ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη διαφημιστική καμπάνια της γερμανικής Adidas για το comeback του μοντέλου παπουτσιών SL72 τα οποία είχαν πρωτοκυκλοφορήσει το 1972, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου οι οποίοι είχαν σημαδευτεί από επίθεση ομάδας Παλαιστινίων μέσα στο ολυμπιακό χωριό, όπου είχαν σκοτωθεί 12 Ισραηλινοί.

Η Χαντίντ είναι μισή παλαιστίνια και με πλούσια φιλοπαλαιστινιακή δράση και η παρουσία της στην καμπάνια προκάλεσε την δυσαρέσκεια του Ισραήλ. Η κυβέρνηση της χώρας διαμαρτυρήθηκε εντόνως, επικαλούμενη το «αντισημιτικό ιστορικό» του σούπερ μοντέλου.

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.

Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.

Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd

— Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024