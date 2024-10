Γεραπετρίτης για Λίβανο: «Η Ελλάδα θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για την ειρήνη»

Την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ώστε «να περιοριστεί η κρίση στον Λίβανο και να μπορέσουμε, επιτέλους, να έχουμε την επιδιωκόμενη από όλους ειρήνη» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το πέρας της συμμετοχής του στη Διεθνή Διάσκεψη υποστήριξης του πληθυσμού και της κυριαρχίας του Λιβάνου που έλαβε χώρα στο Παρίσι την Πέμπτη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα, μέρος της διεθνούς κοινότητας, μέλος, σε λίγες ημέρες, του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «θα είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή για την ειρήνη. Ειρήνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ υψηλή διακινδύνευση».

Επισήμανε με έμφαση τον κίνδυνο ανθρωπιστικής και μεταναστευτικής κρίσης, λέγοντας ότι είναι αυτονόητο ότι η κρίση στον Λίβανο έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις και μπορεί να έχει ακόμα χειρότερες συνέπειες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην αραβική χώρα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα καθεστώς απολύτως αίολο.

«Υπάρχουν άνθρωποι, περισσότερο από ένα εκατομμύριο, οι οποίοι έχουν μετακινηθεί από τις εστίες τους. Υπάρχει μια συνολική ανθρωπιστική κρίση την οποία οφείλουμε να διαχειριστούμε» σημείωσε και προσέθεσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια.

Υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει ήδη αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια και θα συνεχίσει να το πράττει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και μέσω του Συντονιστικού Γραφείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ένα φορτίο, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά και άλλα κρίσιμα, πρώτης ανάγκης, υλικά, ενώ θα υπάρξει ένα δεύτερο φορτίο, το οποίο θα αποσταλεί άμεσα.

«Είμαι σε διαρκή επικοινωνία και με την κυβέρνηση του Λιβάνου, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για να φέρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στον Λίβανο» τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης σημειώνοντας με έμφαση ότι «στο κρίσιμο αυτό σταυροδρόμι, οφείλουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής».

Προσέθεσε ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι στην εποχή αυτή η κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη, με τις εστίες πολέμου που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. «Πρέπει να δουλέψουμε όλοι οργανωμένα. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βγει στο προσκήνιο» διεμήνυσε.

