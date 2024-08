Φλόριντα: Τέσσερις νεκροί από τον κυκλώνα «Ντέμπι»

Η τροπική καταιγίδα Ντέμπι, η οποία έπληξε τη Δευτέρα τη Φλόριντα με την ισχύ κυκλώνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και απειλούσε με καταστροφικές πλημμύρες» τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενας 13χρονος έχασε τη ζωή του από την πτώση δένδρου στο τροχόσπιτο της οικογένειάς του στο Φάνινγκ Σπρινγκς, στο βορειοδυτικό τμήμα της Φλόριντα.

Intercepting the intense outer bands of #Debby on my way out of the Florida Keys in route to document the landfall of #HurricaneDebby tomorrow morning. pic.twitter.com/f99WnndVBb

— Mike Theiss (@MikeTheiss) August 4, 2024