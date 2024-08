Bloomberg: Συνεργασία Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για τη ρυμούλκηση του «Sounion»

Η Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, ηγείται της προσπάθειας εκκένωσης και ρυμούλκησης του πετρελαιοφόρου «Sounion», που δέχτηκε επίθεση την περασμένη εβδομάδα στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, αναφέρει το Bloomberg.

Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται πηγές και σημειώνει ότι το σχέδιο προβλέπει πως το πετρέλαιο που βρίσκεται μέσα στο τάνκερ (περίπου 150.000 τόνοι) θα «μεταγγιστεί» σε άλλο πλοίο και το «Sounion» θα ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, πιθανότατα στο Τζιμπουτί.

Την ίδια ώρα, σε νέο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της καταστροφής, κατά την οποία το ελληνόκτητο πλοίο τυλίγεται στις φλόγες μετά την επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, στις 21 Αυγούστου.

Το βίντεο δημοσιοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης οι ίδιοι οι Χούθι. Διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran‘s Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc

