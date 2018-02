Βίαιες συμπλοκές στη «Ζούγκλα» του Καλαί – 17 τραυματίες, 4 σε κρίσιμη κατάσταση

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν την Πέμπτη ανάμεσα σε αφγανούς και αφρικανούς μετανάστες σε διάφορα μέρη στο Καλαί, στη βόρεια Γαλλία, με αποτέλεσμα 17 τραυματίες, τέσσερις από τους οποίους από πυρά, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ ζωής και θανάτου, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράρ Κολόμπ, αναμενόταν να φτάσει στην περιοχή στις 23:30 της ίδιας ημέρας και να περάσει τη νύχτα εκεί. «Επειτα από τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν, πηγαίνω απόψε στο Καλαί για να επιθεωρήσω την κατάσταση μαζί με τον νομάρχη, τον δήμαρχο της πόλης και τοπικούς παράγοντες», ανέφερε με tweet του ο υπουργός, που ταξίδεψε στην περιοχή με ελικόπτερο.

Σε ό,τι αφορά τα θύματα, «επιστρέψαμε σε μια κατάσταση πολύ παρόμοια με εκείνη του 2015», το έτος που δημιουργήθηκε η «ζούγκλα», του Καλαί, όπου είχαν συγκεντρωθεί έως και 8.000 μετανάστες μέχρι τη διάλυσή της το 2016, σχολίασε δικαστική πηγή. Ωστόσο, «κάθε μέρα δεν είναι η ίδια σε ό,τι αφορά τα βίαια περιστατικά», πρόσθεσε.

«Συμπληρωματικές» δυνάμεις ασφαλείας αναπτύσσονται στην περιοχή, σύμφωνα με τη νομαρχία.

🆘‼👮‍♂️🔥 #France: Clashes between CRS police and illegal migrants in #Calais, police were forced to use tear gas after being pelted with stones. The illegals demand open borders! pic.twitter.com/ptY1lb7Ake

— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) January 27, 2018