Τρόμος σε πτήση στον Ειρηνικό όταν άρχισε να διαλύεται ο κινητήρας!

Η εικόνα ενός κινητήρα που αρχίζει να διαλύεται την ώρα της πτήσης δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Οταν αυτό αρχίζει να γίνεται πάνω από τον ωκεανό, ο τρόμος είναι σχεδόν δεδομένος.

Το περιστατικό συνέβη σε πτήση της United Airlines από το Σαν Φρανσίσκο προς τη Χαβάη που προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση.

Περίπου 35 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα προσγείωσης, ακούστηκε ένας κρότος στον κινητήρα #2 στη δεξιά πλευρά ενώ άρχισαν να πέφτουν στο κενό κομμάτια από το περίβλημα.

Οι πιλότοι έστειλαν αμέσως σήμα κινδύνου και πήραν προτεραιότητα για προσγείωση που έγινε με ασφάλεια.

Πολλοί από τους επιβάτες μίλησαν αργότερα για την πιο τρομακτική πτήση που είχαν ποτέ ενώ άλλοι έσπευσαν να ανεβάσουν βίντεο και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ερικ Χαντάντ, μηχανικός της Google, το είδε μάλλον ψύχραιμα: «Δεν βλέπω να λέει τίποτα τέτοιο στις οδηγίες».

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018

Τονίζουν πάντως οι επιβάτες ότι οι πιλότοι και το πλήρωμα αντιμετώπισαν πολύ ψύχραιμα την κατάσταση. Οι επιβαίνοντες βγήκαν από το αεροσκάφος μετά την προσγείωση κανονικά, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες ανάγκης.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 777, είχε κατασκευαστεί το 1994 και ήταν ένα από τα πρώτα του τύπου που μπήκε σε υπηρεσία.