Oι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ για τον Μακρόν είναι σαν τα λουκάνικα!

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη ότι οι τηλεφωνικές του συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες είναι απλώς σαν τα λουκάνικα: καλύτερα να μην εξηγήσεις τι έχουν μέσα.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μακρόν ρωτήθηκε για ένα ρεπορτάζ του CNN τη Δευτέρα που ανέφερε ότι μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του γάλλου ηγέτη και του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν «φρικτή».

Δανειζόμενος μια διάσημη φράση του Όττο φον Μπίσμαρκ, ενός από τους πιο πολιτικούς της Πρωσίας του 19ου αιώνα, ο Μακρόν απάντησε: «Όπως συνήθιζε να λέει ο Μπίσμαρκ, αν εξηγήσουμε στον κόσμο πώς φτιάχνονται τα λουκάνικα, είναι απίθανο να συνεχίσουν να τα τρώνε», είπε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους.

«Οπότε μου αρέσει όταν οι άνθρωποι βλέπουν το ολοκληρωμένο γεύμα, αλλά δεν είμαι πεπεισμένος ότι οι περιγραφές για τη συνταγή βοηθούν την παράδοση του γεύματος ή την κατανάλωσή του», πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας για την τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε ότι ο 40χρονος πρόεδρος τόνισε στον αμερικανό ομόλογό του ότι η απόφασή του να επιβάλει δασμούς στις εξαγωγές των συμμάχων των ΗΠΑ είναι και «παράνομη» και «λανθασμένη».

