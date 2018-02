Νιγηρία: 111 μαθήτριες αγνοούμενες έπειτα από επίθεση της Μπόκο Χαράμ

Εκατόν έντεκα κορίτσια αγνοούνται στη βορειοανατολική Νιγηρία, δύο ημέρες μετά την επίθεση εναντίον ενός σχολείου θηλέων από την Μπόκο Χαράμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη σε δημοσιογράφους ο υπουργός Αστυνομίας της πολιτείας Γιόμπε.

«815 μαθήτριες επέστρεψαν» στο σχολείο θηλέων του Ντάμπσι εκ των συνολικά 926 μαθητριών, που φοιτούσαν εκεί.

