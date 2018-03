Κατάρρευση πεζογέφυρας στη Φλόριντα – Φόβοι για πολλά θύματα [Βίντεο]

Πεζογέφυρα κατέρρευσε πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εικόνα που θα δείτε στο βίντεο είναι εντυπωσιακή, καθώς η γέφυρα βάρους 950 τόνων έχει πέσει πάνω στο οδόστρωμα κεντρικής λεωφόρου, την ώρα που υπήρχε αρκετή κίνηση.

This is the scene at @FIU after bridge collapse. Police moving media away “just in case the rest falls down.” @MiamiHerald pic.twitter.com/wqurS5IZTQ

