«Αδειάζει» τον Τραμπ ο συγγραφέας του βιβλίου – Eγινε best seller σε μία ημέρα

Eνα… μεγαλοπρεπές «άδειασμα» στον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ο συγγραφέας του βιβλίου «Fire and Fury», το οποίο αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τον πρώτο χρόνο του αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο Μάικλ Γουλφ αποκάλυψε ότι είχε μιλήσει με τον αμερικανό πρόεδρο ενώ το έγραφε, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του μεγιστάνα ότι δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με τον συγγραφέα αναφορικά με το βιβλίο και δεν είχε επιτρέψει οποιαδήποτε πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Το βιβλίο «Φωτιά και Οργή: Μέσα στον Λευκό Οίκο του Τραμπ» έγινε best seller σε χρόνο μηδέν σήμερα, καθώς η κυκλοφορία του επισπεύσθηκε μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων του αυτή την εβδομάδα, τα οποία προκάλεσαν «σεισμό» στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ, ενώ ακολούθησαν απειλές από τους δικηγόρους του Τραμπ για προσφυγή στη Δικαιοσύνη και μια ανεπιτυχής προσπάθεια να μη δημοσιευτεί.

Το βιβλίο, το οποίο απορρίπτει ο Ρεπουμπλικάνος λέγοντας ότι είναι γεμάτο από ψέματα, περιγράφει το χάος, όπως λέει, που επικρατεί στον Λευκό Οίκο. Κι έναν πρόεδρο που δεν ήταν προετοιμασμένος ότι θα κέρδιζε τις εκλογές αλλά και τους συμβούλους του που εκφράζουν περιφρόνηση για τις ηγετικές του ικανότητες. Σήμερα ο Γουλφ είπε στο αμερικανικό δίκτυο NBC ότι όλοι οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ τους είπαν ότι τον αντιμετωπίζουν ως παιδί.

«Φυσικά και μίλησα με τον πρόεδρο. Ασχέτως εάν κατάλαβε ότι επρόκειτο για μια συνέντευξη ή όχι, δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά μετά βεβαιότητας δεν ήταν ανεπίσημες» συζητήσεις, επισήμανε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Today». Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ήρθε σε επαφή με ανθρώπους που μιλούσαν στον Τραμπ σε καθημερινή βάση, «μερικές φορές λεπτό προς λεπτό».

Οταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τι εννοούσε όταν έγραψε ότι το περιβάλλον του μεγιστάνα αμφισβητεί την ικανότητά του να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ, ο Γουλφ απάντησε:

«Το 100% των ανθρώπων γύρω του… Όλοι τους λένε ότι εκείνος είναι σαν παιδί».

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018