Και επισήμως υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης η Μιράντα του «Sex and the City»

Στην αρχή έμοιαζε με αστείο, αργότερα άρχισαν να πληθαίνουν οι φήμες και στο τέλος επιβεβαιώθηκε. Στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ ενεργό ρόλο θα έχει και πάλι ένα πρόσωπο από τη σόουμπιζ. Η Σίνθια Νίξον της επιτυχημένης αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City» διεκδικεί θέση κυβερνήτη στη Νέα Υόρκη.

Τη Δευτέρα ανακοίνωσε και επίσημα -αλίμονο, μέσω Twitter- την υποψηφιότητά της. Και από τη στιγμή που ήδη πλήθαιναν οι φωνές που έλεγαν ότι είναι θέμα χρόνου να κατέλθει στην πολιτική, ουδείς εξ ημών έπεσε από τα σύννεφα. Οπως και, τελικά, συνέβη

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018