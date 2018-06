Negroni Week: μια παγκόσμια γιορτή για καλό σκοπό

Από τις 4 Ιουνίου και για μια ολόκληρη εβδομάδα η έξοδος για κοκτέιλ αποκτά ιδιαίτερο νόημα, καθώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία παγκόσμια γιορτή με συμβολικό χαρακτήρα.

Το Negroni Week, διεθνής πρωτοβουλία του Campari και του αμερικανικού περιοδικού Imbibe, που μέσα σε πέντε χρόνια εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη γιορτή του ομώνυμου εμβληματικού κοκτέιλ, προσκαλεί και πάλι φέτος τους φανατικούς οπαδούς του να το απολαύσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Από τη Δευτέρα 4 έως και την Κυριακή 10 Ιουνίου, λοιπόν, απολαύστε υπεύθυνα κοκτέιλ Negroni σε 700 μπαρ σε όλη την Ελλάδα. Σημειώστε ακόμη ότι για κάθε Negroni, τα συνεργαζόμενα μπαρ θα προσφέρουν μέρος των εσόδων για την ενίσχυση ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος της επιλογής τους.

Η πρωτοβουλία Negroni Week ξεκίνησε παγκοσμίως το 2013 και το 2015 στην Ελλάδα. Αμέσως την αγκάλιασαν διάσημα μπαρ ανά τον κόσμο, το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά στον θεσμό και μέσα σε μόλις τρία χρόνια κατάφερε να έχει συμμετοχές από 60 χώρες σε όλον τον κόσμο. Την πρώτη χρονιά στην Ελλάδα η εβδομάδα του Negroni ξεκίνησε με 100 συμμετοχές, πέρσι, όμως μόνο στην Ελλάδα συμμετείχαν περισσότερα από 419 μπαρ, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 5η θέση παγκοσμίως και στη 2η πανευρωπαϊκά.

*Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα σημεία που συμμετέχουν στο Negroni Week 2018, στη σελίδα του Campari στο Facebook.

Με βάση το Campari

«There is no Negroni without Campari» δηλώνει απερίφραστα η International Bartenders Association (IBA). Tο κοκτέιλ Negroni θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά κοκτέιλ, που γίνεται απαραιτήτως με Campari σε συνδυασμό με δύο ακόμη αλκοολούχα ποτά: τζιν και γλυκό βερμούτ. Και τα τρία συμμετέχουν στο κοκτέιλ σε ίσα μέρη συν μια ιδέα αιθέριο έλαιο από φλούδα λεμονιού ή πορτοκαλιού, άλλο τώρα αν οι σύγχρονοι mixologists το αποδομούν και το αναδομούν ποικιλοτρόπως.

Το διάσημο Negroni είναι ένα ιστορικό κοκτέιλ που έκανε δυναμικό comeback επί των ημερών μας. Γεννήθηκε το 1919 στο «Caffè Casoni» της Φλωρεντίας -το σημερινό «Caffè Roberto Cavalli»- όπου ο κόμης Καμίλο Νεγκρόνι συνήθιζε να πίνει το Americano του (Campari-βερμούτ-σόδα σε ίσα μέρη). Μια μέρα, λοιπόν, ο ιταλός ευγενής ζήτησε από τον μπάρμαν Φόσκο Σκαρσέλι να αντικαταστήσει στο ποτό του τη σόδα με τζιν. Και τότε δημιουργήθηκε το διάσημο κοκτέιλ που έκτοτε φέρει προς τιμήν του το όνομά του.

Λίγη ιστορία ακόμη

Tο Campari δεν λείπει ποτέ και από κανένα μπαρ, μπορεί απλά να είναι κάπως κρυμμένο ανάμεσα σε άλλα μπουκάλια. Ανήκει στην κατηγορία των bitters, ποτά που φτιάχνονται από ρίζες, πικρά βότανα, αρωματικά φυτά, εξωτικά μπαχαρικά και μερικές φορές φρούτα ύστερα από έγχυσή τους σε αλκοόλ και νερό. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να μαντέψουν τον αριθμό των συστατικών του: μερικοί λένε ότι υπάρχουν 20 ή 60, ενώ άλλοι τα απαριθμούν σε 80. Αλλά μέχρι σήμερα η συνταγή του παραμένει μυστική, με μόνα γνωστά συστατικά της το αλκοόλ και το νερό.

Η ιστορία του πάει πίσω στο 1840, όταν ο Γκάσπαρε Καμπάρι άρχισε να πειραματίζεται φτιάχνοντας bitters που τα πουλούσε ως απεριτίφ σε όλη την Ιταλία. Μέσα σε δύο δεκαετίες τελειοποίησε ένα ποτό που το ονόμασε «Bitter all’Uso d’Holanda» και συνέχισε να το φτιάχνει στο κελάρι του «Caffè Campari», το μπαρ που άνοιξε όταν μετακόμισε με την οικογένειά του στο Μιλάνο.

Ακριβώς εκείνη η μυστική συνταγή του χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Φημολογείται, ακόμη, ότι στο «Caffè Campari» δημιουργήθηκε και το Milano-Torino, κοκτέιλ που πήρε το όνομά του από τα συστατικά του, Campari από το Μιλάνο και βερμούτ Punt e Mes από το Τορίνο, και αργότερα μετονομάστηκε σε Americano, προς τιμήν του διάσημου ιταλού μποξέρ στις ΗΠΑ Πρίμο Καρνέρα.

Το 1904 το πρώτο εργοστάσιο της οικογένειας Καμπάρι είναι γεγονός. Βρίσκεται στην κοινότητα Σέστο Σαν Τζοβάνι του Μιλάνου, όπου εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένο το αρχηγείο της εταιρείας. Σήμερα, το παλιό κτίριο φιλοξενεί την «Galleria Campari», ένα μουσείο αφιερωμένο τόσο στην ιστορία του όσο και στις γραφικές τέχνες και στην έμφαση που έχει δοθεί από πολύ νωρίς στην εικόνα του Campari μέσω της διαφήμισης. Το κτίριο ανακαινίστηκε υποδειγματικά το 2010, οπότε και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συγκροτήματος σε σχέδια του διάσημου Ελβετού αρχιτέκτονα Μάριο Μπότα.

Το 1915 άρχισε να λειτουργεί και το «Camparino», ένα μπαρ στο κέντρο του Μιλάνου δίπλα στο Ντουόμο, που σύντομα έγινε ένα από τα σύμβολα της πόλης μαζί με τη μόδα και το ιταλικό ντιζάιν, και εξακολουθεί να λειτουργεί πάντα στο ίδιο σημείο.

Τη δεκαετία του 1920 τα παιδιά του Γκάσπαρε αναλαμβάνουν τη διεύθυνση της εταιρείας και έχουν την ευφυή ιδέα να σταματήσουν την παραγωγή άλλων λικέρ και να επικεντρωθούν στο Campari, το οποίο ξεκινώντας από τη Γαλλική Ριβιέρα θα κατακτήσει σιγά-σιγά όλο τον πλανήτη.

Την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η παραγωγή του Campari σταματά, για να αρχίσει και πάλι στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και έκτοτε να γίνει το πιο διάσημο απεριτίφ του κόσμου.