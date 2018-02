Οργή Ερντογάν: «Τρομοκράτες στο Αφρίν» – Εκατοντάδες άμαχοι νεκροί

Η αυτοκινητοπομπή των συριακών φιλοκυβερνητικών δυνάμεων που μπήκε την Τρίτη στην περιοχή του Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία, αναγκάστηκε να υποχωρήσει αφού δέχτηκε πυρά από το τουρκικό πυροβολικό, διαβεβαίωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριζε ότι η δύναμη αυτή αποτελείται από «τρομοκράτες» που δρουν ανεξάρτητα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία για το θέμα του Αφρίν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ιρανό πρόεδρο, Χασάν Ροχανί. Απείλησε ότι οι δυνάμεις αυτές, που όπως είπε αποτελούνται από σιίτες παραστρατιωτικούς, θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα».

«Δυστυχώς, αυτού του είδους οι τρομοκρατικές οργανώσεις κάνουν λάθος κινήσεις με τις αποφάσεις που παίρνουν. Δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε αυτό. Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα», τόνισε, στη συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα, αυτοκινητοπομπή που μετέφερε φιλοκυβερνητικούς μαχητές φέρεται να εισήλθε στον κουρδικό θύλακα του Αφρίν, προκειμένου να βοηθήσει στην απόκρουση των τουρκικών δυνάμεων που έχουν εξαπολύσει επίθεση στην περιοχή, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση διακρίνονται άνδρες με στολές παραλλαγής να δείχνουν τα όπλα τους και να ανεμίζουν συριακές σημαίες. Τα οχήματα που τους μεταφέρουν πέρασαν από έναν σταθμό ελέγχου που έφερε το έμβλημα μιας κουρδικής δύναμης ασφαλείας.

«Μία Συρία, μία Συρία» ακούγονταν να φωνάζουν οι άνδρες αυτοί, στο βίντεο που μετέδωσε η συριακή τηλεόραση. «Ηρθαμε για να πούμε στον λαό μας στο Αφρίν ότι είμαστε ένα», είπε ένας μαχητής, αναφερόμενος στην πάγια θέση της Δαμασκού ότι η Συρία πρέπει να παραμείνει ενωμένη και οι εσωτερικές κατατμήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο θα πρέπει να εξαλειφθούν.

Τουλάχιστον 210 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, 850 έχουν τραυματιστεί, 6 νοσοκομεία έχουν βομβαρδιστεί

Για τρίτη συνεχή ημέρα οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις σφυροκοπούν τον θύλακα της Ανατολικής Γούτας, ανατολικά της Δαμασκού, που ελέγχεται από τους αντάρτες, σκοτώνοντας την Τρίτη τουλάχιστον 66 ανθρώπους, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εντατικοί βομβαρδισμοί της αεροπορίας και του πυροβολικού του συριακού καθεστώτος στην Ανατολική Γούτα από την Κυριακή έχουν αποτέλεσμα συνολικά περισσότερους από 210 αμάχους νεκρούς, ανάμεσά τους περίπου 60 παιδιά, σε πρελούδιο μιας χερσαίας επίθεσης στον πολιορκούμενο θύλακα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, 17 άμαχοι σκοτώθηκαν την Κυριακή, 127 τη Δευτέρα και 66 την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου. Ακόμη 850 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί αυτές τις ημέρες.

Παράλληλα, έξι νοσοκομεία στον θύλακα έχουν βομβαρδιστεί το τελευταίο 48ωρο, τρία εκτός των οποίων πλέον βρίσκονται εκτός λειτουργίας και δύο σε μερική λειτουργία, δήλωσε ο Πάνος Μουμτζής, περιφερειακός συντονιστής για την κρίση στη Συρία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Από τις Βρυξέλες, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της συριακής αντιπολίτευσης Νασρ Χαρίρι, δήλωσε ότι οι εντατικοί βομβαρδισμοί συνιστούν ένα «έγκλημα πολέμου» και απηύθυνε έκκληση για άσκηση μεγαλύτερης διεθνούς πίεσης στον σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ να διακόψει την επίθεση.

Latest updates from #EasternGhouta

More than 61 martyrs.

More than 400 injuried.

Bakeries out of service.

Hospitals out of service out of direct bombardment.

Lack of medical & food supplies.

Actions need to be taken to stop the catastrophic which have already started. pic.twitter.com/4j7KuaYQx2

— Zouhir_AlShimale (@ZouhirAlShimale) February 20, 2018