ΙΚΕΑ: Ουρήστε τη διαφήμιση και μπορεί να έχετε έκπτωση 50%!

Η εταιρεία Åkestam Holst είναι η διαφημιστική εταιρεία που φτιάχνει καταχωρίσεις για την σουηδική ΙΚΕΑ.

Τώρα, επιμελήθηκε και τη νέα καμπάνια, δημιουργώντας μία έντυπη καταχώριση η οποία απευθύνεται σε υποψήφιες μητέρες. Για την ακρίβεια, τις καλεί να ουρήσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο της διαφήμισης.

Σύμφωνα με τη Daily Mirror του Λονδίνου, σε περίπτωση που αλλάξει χρώμα η καταχώριση, αποδεικνύοντας πως οι γυναίκες κυοφορούν, η εταιρεία τούς παρέχει εκπτωτικό κωδικό της τάξης του 50% σε έπιπλα που χρειάζεται το μωρό τους.

Δείτε πώς δουλεύει

Η επικεφαλής του δημιουργικού της διαφημιστικής τόνισε αναφορικά με τη συγκεκριμένη διαφήμιση πως χρειάστηκε σημαντικός χρόνος και τεχνολογική γνώση προκειμένου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη σελίδα η οποία διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός τεστ εγκυμοσύνης.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε πως ήδη η απήχηση που έχει η καμπάνια είναι περισσότερο από εντυπωσιακή.

Στο site της εταιρείας, πάντως, υπήρξαν και πελάτες οι οποίοι αναρωτήθηκαν για το πώς θα παραλάβουν οι υπάλληλοι της ΙΚΕΑ τις συγκεκριμένες σελίδες από τις υποψήφιες μητέρες, ενώ κάποιοι άλλοι χαρακτήρισαν την καμπάνια «απαξιωτική για τη σημαντικότερη στιγμή στη ζωή μίας γυναίκας».

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη διαφήμιση έχει συζητηθεί τόσο πολύ, θεωρείται επιτυχημένη.

Συμφωνείτε;