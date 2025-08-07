Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ – Στα 23,5 εκατ. ευρώ «ανεβαίνει» το ποσό

Χωρίς μεγάλο νικητή και η κλήρωση της Πέμπτης για το Τζόκερ, με αποτέλεσμα το νέο τζακ ποτ να καταρρίπτει ένα ακόμη ρεκόρ και να φθάνει στο επίπεδο των 23,5 εκατ. ευρώ, με την κλήρωση της Κυριακής 10/8 να αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον.

Οπως ανακοινώθηκε ο τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ στις 7/8 είναι: 12, 18, 26, 29, 31 και Τζόκερ το 15.

Στην κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ωστόσο τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Στην επόμενη κλήρωση οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 23.500.000 ευρώ.

