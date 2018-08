Βρέθηκε το ιερό δισκοπότηρο κατά της παχυσαρκίας;

Ενα χάπι που βοηθά στην απώλεια βάρους χαρακτηρίζεται ως το… υποψήφιο ιερό δισκοπότηρο στην μάχη ενάντια στην παχυσαρκία. Τα αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης κλίμακας κλινικής δοκιμής που έγινε για αυτό το χάπι δείχνει ότι δεν προκαλεί παρενέργειες ειδικά στην καρδιακή λειτουργία. Εχει διαπιστωθεί ότι η μακρόχρονη χρήση σκευασμάτων που υπόσχονται βοήθεια στην απώλεια βάρους προκαλούν προβλήματα στις βαλβίδες της καρδιάς. Το χάπι (λορκασερίνη) φαίνεται να μειώνει την πρόσληψη τροφής, να αυξάνει το αίσθημα του κορεσμού και να οδηγεί σε μείωση του βάρους.

Η νέα μελέτη έγινε στις ΗΠΑ και πήραν μέρος οκτώ χιλιάδες παχύσαρκα και υπέρβαρα άτομα. Ως συνήθως κάποιοι εξ αυτών έπαιρναν το χάπι και κάποιοι ένα ψευδοφάρμακο, το λεγόμενο placebo.

Οπως αναφέρει ο Guardian, οι συμμετέχοντες έπαιρναν το χάπι δύο φορές ημερησίως για 40 μήνες και διαπιστώθηκε ότι είχαν αξιοσημείωτη απώλεια βάρους ενώ ταυτόχρονα δεν διαπιστώθηκε αύξηση των κινδύνων στην καρδιακή λειτουργία και ειδικά στις βαλβίδες.

«Νομίζω ότι πρόκειται για αυτό που όλοι έψαχναν. Στο παρελθόν έχουν εμφανιστεί πολλά φάρμακα που έχουν χαρακτηριστεί ως ιερά δισκοπότηρα αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι το πραγματικό ιερό δισκοπότηρο, ένα χάπι που οι δυνατότητες του είναι αυτές που επιζητούσαν επί πολλά χρόνια οι ειδικοί. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η φαρμακευτική βοήθεια πρέπει να αποτελεί συμπληρωματική κίνηση στην προσπάθεια κάποιου να χάσει βάρος. Ο πυρήνας της προσπάθειας ενός ατόμου που θέλει να χάσει βάρος πρέπει να είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής και διατροφής του» αναφέρει ο Ταμ Φράι, μέλος του Εθνικού Φόρουμ Παχυσαρκίας της Βρετανίας.

To χάπι αυτό έχει εγκριθεί για χρήση σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις ενηλίκων με πρόβλημα παχυσαρκίας από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ και το κόστος ανέρχεται σε 220-290 δολάρια μηνιαίως ανάλογα με την περίπτωση. Στην Βρετανία δεν υπάρχει έγκριση για οποιοδήποτε σκεύασμα υπόσχεται περιορισμό του βάρους. «Θα πρέπει να δούμε μετά από αυτή την μελέτη αν ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας της Βρετανίας θα προχωρήσει σε έγκριση. Δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο σκεύασμα τέτοιου είδους και υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην αλλαγή του τρόπου ζωής και την χειρουργική επέμβαση. Είναι σημαντικό κενό αφού κάποιος που αντιμετωπίζει πρόβλημα παχυσαρκίας είτε λαμβάνει απλά διατροφικές συμβουλές και κάποια ψυχολογική υποστήριξη είτε μπαίνει σε χειρουργείο. Δεν υπάρχει τίποτε ανάμεσα» αναφέρει ο Τζέισον Χάλφορντ, ειδικός σε θέματα παχυσαρκίας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ.

Την μελέτη διεξήγαγαν επιστήμονες του Νοσοκομείου Brigham and Women’s που συνδέεται με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και τα αποτελέσματα της παρουσιάστηκαν πριν σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας στο Μόναχο και δημοσιεύονται στην επιθεώρηση New England Journal of Medicine. Εκτός από τον περιορισμένο κίνδυνο στην πρόκληση ζημιών στις βαλβίδες η μελέτη έδειξε ότι το χάπι αυτό έχει μειωμένους κινδύνους και σε άλλες παρενέργειες που έχει διαπιστωθεί ότι εμφανίζουν τα σκευάσματα μείωσης του βάρους. Παρενέργειες όπως την εμφάνιση διαβήτη ή την ανάπτυξη ψυχολογικών προβλημάτων που φτάνουν μέχρι την κατάθλιψη ακόμη και την εμφάνιση αυτοκτονικών τάσεων.