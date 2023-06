Βρετανία: Ενα εκατομμύριο άτομα θα κάνουν το τεστ που ανιχνεύει 50 τύπους καρκίνου

Το νέο τεστ αίματος που μπορεί να εντοπίσει 50 τύπους καρκίνου, θα γίνει αρχικά από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στη Βρετανία και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τη φροντίδα των ασθενών, δήλωσε η επικεφαλής του βρετανικού ΕΣΥ (NHS).

Αυτή η εξέταση αίματος θα μπορούσε μια μέρα να πραγματοποιείται από τους ανθρώπους στα σπίτια τους, δήλωσε ένας ερευνητής που συμμετέχει σε δοκιμή του NHS.

Ενα πιλοτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει ένα εκατομμύριο ασθενείς σε διάστημα δύο ετών αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2024, στη Βρετανία, εάν τα πρώτα αποτελέσματα αποδειχθούν επιτυχή. Το τεστ αναμένεται να βρίσκει 5.000 πιθανούς ασθενείς με καρκίνο κάθε χρόνο.

Το τεστ Galleri, που κατασκευάζεται από την αμερικανική εταιρεία Grail, δοκιμάζεται σε 142.000 άτομα, τα οποία δεν έχουν συμπτώματα σε όλη την Αγγλία. Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της δοκιμής τον Απρίλιο του 2024.

Η Αμάντα Πρίτσαρντ, διευθύνουσα σύμβουλος του NHS, δήλωσε στους Times: «Η πρωτοποριακή δοκιμή του τεστ Galleri στη Βρετανία, που διανύει τώρα το δεύτερο έτος της, είναι το πρώτο βήμα για να βρούμε έναν νέο τρόπο να εντοπίζουμε τον καρκίνο πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

«Εάν τα προσωρινά αποτελέσματα αποδειχθούν επιτυχή, θα επεκτείνουμε τη δοκιμή σε επιπλέον ένα εκατομμύριο άτομα σε όλη τη χώρα από το επόμενο καλοκαίρι, με στόχο να διαγνώσουμε χιλιάδες περισσότερους ανθρώπους με καρκίνο σε πρώιμο στάδιο.

Oταν οι καρκίνοι εντοπίζονται νωρίς, σώζονται ζωές και αυτό το τεστ έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει για πάντα τη φροντίδα της νόσου -ειδικά για τους τύπους καρκίνου που συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα παρά μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο, όταν μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε.

Η Τζίλιαν Ρόζενμπεργκ, επικεφαλής καινοτομίας στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρκίνο του βρετανικού ΕΣΥ, ανέφερε ότι γίνονται συνομιλίες με την Εθνική Επιτροπή Προληπτικού Ελέγχου ώστε να επιτρέψουν την ταχεία εξάπλωση της εξέτασης, εάν τα πρώτα αποτελέσματα είναι ελπιδοφόρα.

Η ίδια είπε ότι οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι περίπου 5.000 αποτελέσματα θα είναι θετικά κάθε χρόνο του πιλοτικού προγράμματος.

Ο Τόμας Ράουντ, επικεφαλής της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στη Μονάδα Δοκιμών για την Πρόληψη του Καρκίνου του King’s College στο Λονδίνο, δήλωσε ότι προηγούμενες μελέτες έδειχναν ότι περίπου το 40% των ατόμων που βγαίνουν θετικά στην εξέταση, θα διαγνωστούν στη συνέχεια με καρκίνο.

Αυτό προσφέρει ενδεχομένως μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι ορισμένα ύποπτα συμπτώματα, τα οποία ωθούν τους γιατρούς να στέλνουν τους ασθενείς για περαιτέρω εξετάσεις, είπε.

Οι δυνατότητες της εξέτασης είναι «τεράστιες», είπε, αν και τόνισε ότι πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα των δοκιμών.

Στο μέλλον, πολλές εταιρείες θα προσφέρουν κιτ εξέτασης αίματος στο σπίτι, όπως έκαναν για τον κορονοϊό, πρόσθεσε ο Ράουντ.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο, την περασμένη εβδομάδα, έδειξαν ότι η χρήση του τεστ σε ασθενείς με συμπτώματα ύποπτα για καρκίνο, θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαγνώσεις και να μειώσει τον χρόνο αναμονής για την φροντίδα των ασθενών στο NHS.

