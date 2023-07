Βραβεία Emmy®: 23 υποψηφιότητες διεκδικούν σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV

Τα βραβεία Emmy, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς θεσμούς παγκοσμίως, που τιμά τις καλύτερες ερμηνείες και σειρές που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο στη «μικρή οθόνη», ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για το 2023. Οι σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV διεκδικούν συνολικά 23 βραβεία, ενώ ακόμη 7 διεκδικούν οι απονομές των Oscars και Grammys. Η 75η απονομή των βραβείων Emmy θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από την COSMOTE TV.

Οι φετινές υποψηφιότητες περιλαμβάνουν συνολικά 10 σειρές που είναι διαθέσιμες on demand, για θέαση οποιαδήποτε στιγμή στην COSMOTE TV. Μεταξύ αυτών, μία από τις καλύτερες horror σειρές των τελευταίων ετών, το «Yellowjackets», το οποίο διεκδικεί 3 βραβεία: καλύτερης δραματικής σειράς, καλύτερης διανομής ρόλων σε δραματική σειρά και Α’ γυναικείου ρόλου. Σε ρυθμούς Emmy κινείται και το «Poker Face», με τη Νατάσα Λιόν και την Τζούντιθ Λάιτ να διεκδικούν βραβεία Α’ γυναικείου ρόλου και καλύτερης έκτακτης γυναικείας συμμετοχής, αντίστοιχα, και τη σειρά να είναι υποψήφια σε 2 ακόμα κατηγορίες.

Επίσης, οι ταλαντούχοι Μάικλ Σάνον και Τζέσικα Τσάστεϊν είναι υποψήφιοι στις κατηγορίες Α’ αντρικού και Α’ γυναικείου ρόλου σε μίνι σειρά ή τηλεταινία για της ερμηνείες τους στο «George & Tammy», ενώ η σειρά είναι υποψήφια για 2 ακόμα βραβεία. Από τη φετινή τελετή απονομής δεν θα μπορούσε να λείπει το ανατρεπτικό talk show των 26 Emmy «Last Week Tonight With John Oliver», το οποίο απέσπασε συνολικά 4 υποψηφιότητες.

Υποψηφιότητες συγκεντρώνουν 6 ακόμα σειρές που προβάλλονται στην COSMOTE TV, μεταξύ των οποίων: «The Rookie», «FBI: Most Wanted», «The Great», «Grease: Rise Of The Pink Ladies», «Tulsa King» και «P-Valley.

