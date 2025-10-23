ΒΑΚΑΚΗΣ ΑΕ: Αξιολόγηση του προγράμματος προενταξιακής βοήθειας για την αγροτική ανάπτυξη στην Αλβανία

Η εταιρεία ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης Α.Ε., θυγατρική της EUROPEAN PROFILES και μέλος του Ομίλου BRIGHT, ολοκλήρωσε την Εκθεση Αξιολόγησης (Ex-post evaluation) του Προγράμματος IPARD II (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την Αλβανία, έργο που της ανατέθηκε μέσω του αλβανικού υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Απρίλιο του 2025.

Το πρόγραμμα IPARD (Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας για την Αγροτική Ανάπτυξη) στην Αλβανία είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και την κυβέρνηση για την υποστήριξη της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης μέσω επιχορηγήσεων για επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία, μεταποίηση και εμπορία, καθώς και διαφοροποίηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αλβανικών αγροκτημάτων, στην υποστήριξή τους για την τήρηση των προτύπων της ΕΕ, στην ενίσχυση των αγροτικών εισοδημάτων, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Οργανισμό Γεωργικής και Αγροτικής Ανάπτυξης (ARDA) και περιλαμβάνει προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, διαφανή αξιολόγηση και εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών μέσων διαβίωσης.

Το IPARD II (2014-2020) με συνολικό προϋπολογισμό €94.6 million, στόχευε στα μέτρα: Επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων – Διαφοροποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ανάπτυξη επιχειρήσεων – Τεχνική βοήθεια.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση που εκπονήθηκε αξιολόγησε τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και τον αντίκτυπο του IPARD II στην Αλβανία, καλύπτοντας την πραγματική περίοδο εφαρμογής του 2018 – 2024. Η αξιολόγηση συνδύασε την ποσοτική ανάλυση (δεδομένα παρακολούθησης προγράμματος, έρευνα δικαιούχων και μη δικαιούχων, οικονομετρικές αξιολογήσεις) με ποιοτικά στοιχεία (συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη, ομάδες εστίασης, έρευνα γραφείου). Τα ευρήματα παρέχουν βασικά συμπεράσματα και συστάσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής του IPARD III και για την ενίσχυση της ετοιμότητας της Αλβανίας για την ένταξη στην ΕΕ.

Η Βακάκης και Συνεργάτες Α.Ε. ιδρύθηκε το 1980 με αντικείμενο την παροχή τεχνικής βοήθειας και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών υποδομών), της γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, της αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης ΜΜΕ, της διαχείρισης υδατικών πόρων και άρδευσης, της χρηματοδότησης του τομέα γεωργίας του περιφερειακού προγραμματισμού και ανάπτυξης υποδομών, της αγροτικής υγείας και των κοινωνικών θεμάτων, εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αναπτυξιακών έργων και προστασίας και προαγωγής της αειφορίας των φυσικών πόρων, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και Διεθνείς Οργανισμούς. Μέχρι σήμερα, η ΒΑΚΑΚΗΣ έχει δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 55 Χώρες σε έργα τεχνικής βοήθειας.

Η European Profiles Α.Ε. είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με μακρά εμπειρία μέσω της συνεργασίας της με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική διαχείριση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.

Ο όμιλος BRIGHT, με περισσότερους από 700 εργαζομένους και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και με δραστηριότητα σε αγορές του εξωτερικού, είναι ένας από τους κορυφαίους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους ελληνικούς Ομίλους παροχής υπηρεσιών.

Ο όμιλος προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στρατηγικής ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε ιδιωτικές εταιρείες, οργανισμούς και δημόσιους φορείς.

Μέσω των εταιρειών: BRIGHT Business Solutions, BRIGHT diadikasia, European Profiles και Bright Academy, ο όμιλος παρέχει υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, διαχείρισης έργων, διεθνών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων και ψηφιακών λύσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Με όραμα, τεχνογνωσία και διαρκή επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, ο όμιλος BRIGHT συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελώντας έναν στρατηγικό εταίρο για τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του αύριο.

