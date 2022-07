Το τηλεσκόπιο James Webb ανακάλυψε τον παλιότερο γαλαξία που έχουμε δει ποτέ

Μόλις μια εβδομάδα μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων εικόνων από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb, του πιο ισχυρού που σχεδιάστηκε ποτέ, οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχει ήδη ανακαλύψει τον παλιότερο γαλαξία που έχει παρατηρηθεί στα χρονικά, ο οποίος υπήρχε πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

Με την ονομασία GLASS-z13, ο συγκεκριμένος γαλαξίας εκτιμάται ότι υπήρχε μόλις 300 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Eκρηξη (Big Bang) -το κοσμικό φαινόμενο που αποτέλεσε την «αφετηρία» του σύμπαντος.

Φέρεται, δηλαδή, να είναι 100 εκατομμύρια χρόνια προγενέστερος από το προηγούμενο ρεκόρ που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με όσα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ρόχαν Ναιντού από το Κέντρο Αστροφυσικής του Χάρβαρντ.

Ο Ναιντού είναι ο βασικός συγγραφέας μιας μελέτης που αναλύει δεδομένα από τις πρώτες παρατηρήσεις του James Webb. Τα δεδομένα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο για όλους τους αστρονόμους στον κόσμο.

Μια από τις κύριες αποστολές του υπερσύγχρονου διαστημικού τηλεσκοπίου είναι να παρατηρήσει τους πρώτους γαλαξίες που σχηματίστηκαν μετά τη Μεγάλη Εκρηξη, η οποία χρονολογείται πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

Στην αστρονομία, η παρατήρηση απόμακρων αντικειμένων μοιάζει με ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Το φως του Ηλιου, για παράδειγμα, χρειάζεται οκτώ λεπτά για να φτάσει στη Γη. Παρατηρώντας όσο το δυνατόν πιο απόμακρα αντικείμενα, μπορούμε να αντιληφθούμε πώς ήταν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το φως από τον γαλαξία GLASS-z13 υπολογίζεται πως εκπέμπεται πριν από 13,5 δισεκατομμύρια χρόνια.

This red dot is the oldest galaxy we've ever seen!

The latest data from the James Webb Space Telescope has helped astronomers find the galaxy, which dates back to just 300 million years after the big bang https://t.co/ujVstyRBES pic.twitter.com/p404hoSjFC

— New Scientist (@newscientist) July 20, 2022