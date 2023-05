To «οδοιπορικό» του Μασκ για να φτάσει αξύριστος στον Μακρόν

«Χρειάστηκε να κοιμηθώ στο αυτοκίνητο: ο αξύριστος Ελον Μασκ πετάγεται για να συναντήσει τον Μακρόν μετά από μια νύχτα κλάμπινγκ». Αυτό τον τίτλο επέλεξε στην ιστοσελίδα της η βρετανική Telegraph για τη 45λεπτη συνάντηση του αμερικανού επιχειρηματία με τον γάλλο Πρόεδρο την Δευτέρα στα Ηλύσια Πεδία που είχε στο επίκεντρό της «σημαντικές» μελλοντικές επενδύσεις από πλευράς Tesla στη Γαλλία.

Ο ατημέλητος Eλον Μασκ στη συνάντησή του με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων ο λόγος ήταν ότι λίγες ώρες νωρίτερα, η παρουσία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία είχε καταγραφεί σε ξέφρενα πάρτι στο Μεξικό και το Λος Αντζελες. Πώς πρόλαβε να φτάσει;

Η συνάντηση του Μασκ με τον πρόεδρο Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τη Δευτέρα έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών του γάλλου ηγέτη να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στη χώρα του. Ο επιχειρηματίας δήλωσε μετά τη συνάντηση πως ελπίζει ότι η Tesla θα κάνει στο μέλλον μια «σημαντική επένδυση» στη Γαλλία.

«Ο επικεφαλής της Tesla, ο οποίος συνήθως ντύνεται με τζιν και μπλουζάκι, φόρεσε ένα κοστούμι για τη 45λεπτη συνάντηση με τον γάλλο Πρόεδρο, αλλά ήταν αξύριστος. Ο Μασκ “συνελήφθη” στην κάμερα να λέει στον Μακρόν ότι χρειάστηκε να “κοιμηθεί στο αυτοκίνητο”» σημείωσε η Telegraph.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο δισεκατομμυριούχος εθεάθη σε ρυθμούς έντονου κλάμπινγκ στο πολυτελές θέρετρο Κάμπο Σαν Λούκας στο Μεξικό, σε ένα φεστιβάλ χορευτικής μουσικής. Ο Μασκ διασκέδαζε χορεύοντας και χειρονομώντας προς το πλήθος κατά τη διάρκεια μιας παράστασης του αυστραλιανού χορευτικού συγκροτήματος Rufus du Sol, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Ο 51χρονος πέταξε στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού από το Λος Αντζελες το βράδυ του Σαββάτου. Νωρίτερα, στην αμερικανική μεγαλούπολη, φωτογραφήθηκε σε μια εκδήλωση μουσικής τρανς που διοργανώθηκε το ίδιο απόγευμα από τον DJ Solomun.

Για να συνδυαστεί το κλάμπινγκ σε ΗΠΑ και Μεξικό το Σαββατοκύριακο με την ανάγκη να είναι παρών ο Μασκ στο ραντεβού με τον Μακρόν την Δευτέρα το πρωί στο Παρίσι, απαιτήθηκε «ρεκόρ πτήσεων» από το Gulfstream αξίας 70 εκατ. δολαρίων που κατέχει ο δισεκατομμυριούχος.

Σύμφωνα με την Telegraph, το πολυτελές λίαρ τζετ πέταξε αρχικά το Σάββατο, αργά το απόγευμα, από το Λος Αντζελες στο Μεξικό. Από εκεί πέταξε την Κυριακή τα ξημερώματα -μετά το κλάμπινγκ του Μασκ- πάνω από τον Ατλαντικό για να φτάσει στο Παρίσι το πρωί της Δευτέρας.

Ο γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του, έχει υποστεί πτώση στη δημοτικότητά του από τότε που αναγκάστηκε να προχωρήσει στο σχέδιο για την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία. Μετά από μήνες διαδηλώσεων και απεργιών ποντάρει τώρα στις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας αλλά και στην προώθηση πράσινων πρωτοβουλιών, όπως αυτές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στο πλαίσιο αυτό υποδέχτηκε την Δευτέρα στο Παρίσι σειρά κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων που συμμετείχαν μαζί με τον Μασκ στη σύνοδο με τίτλο «Επιλέξτε τη Γαλλία». Σε ένα tweet μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Μασκ, ο Μακρόν ανέφερε ότι συζήτησαν για την επενδυτική ελκυστικότητα της Γαλλίας, την πρόοδό της στους τομείς της ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων και πρόσθεσε: «Εχουμε τόσα πολλά να κάνουμε μαζί».

With @ElonMusk, we talked about the attractiveness of France and the significant progress in the electric vehicle and energy sectors. We also talked about digital regulation. We have so much to do together. See you this afternoon at the #ChooseFrance Summit! pic.twitter.com/wkdwjv45OG

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023